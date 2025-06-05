  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Bu fırsat kaçmaz! ŞOK'a Düdüklü Tencere geldi (ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Bu fırsat kaçmaz! ŞOK'a Düdüklü Tencere geldi (ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 10 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli düdüklü tencere ve birçok ürün raflarda yerini aldı. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 10 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Bu fırsat kaçmaz! ŞOK'a Düdüklü Tencere geldi (ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

VİVALDİ COOKWARE ORKİDE DÜDÜKLÜ TENCERE 6 LİTRE

Fiyat: 999 TL

 6 PARÇA SAHAN SETİ

Fiyat: 999 TL

1 | 11
Bu fırsat kaçmaz! ŞOK'a Düdüklü Tencere geldi (ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

KASAP BIÇAĞI NO:0 24,5 CM

Fiyat: 59,95 TL

 BIÇAK BİLEYİCİ

Fiyat: 75 TL

2 | 11
Bu fırsat kaçmaz! ŞOK'a Düdüklü Tencere geldi (ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

GLISS ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 400 ML

Fiyat: 89,90 TL

 SLEEPY MUTFAK HAVLUSU ÇEŞİTLERİ 50’Lİ

Fiyat: 99,50 TL

3 | 11
Bu fırsat kaçmaz! ŞOK'a Düdüklü Tencere geldi (ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

KIDZY 16 JANT ÇOCUK BİSİKLETİ

Ürün bilgileri

Mavi/pembe renk seçenekleri

Yüksek kalite kalın çelik kadro ve maşa

Ön ve arka çamurluk

Avrupa menşei lastik

Kalite plastik malzeme

Astarlı boya

Sepetli

Ayarlanabilir dolgulu sel

Tam kapalı zincir koruma

Denge tekerlekli

 Fiyat: 2,990 TL

 PİLSAN SMART BİSİKLET

Ürün bilgileri

Max. taşıma kapasitesi: 35 kg

Fiyat: 599 TL

4 | 11