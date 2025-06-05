Bu fırsat kaçmaz! ŞOK'a Düdüklü Tencere geldi (ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 10 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli düdüklü tencere ve birçok ürün raflarda yerini aldı. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 10 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
VİVALDİ COOKWARE ORKİDE DÜDÜKLÜ TENCERE 6 LİTRE
Fiyat: 999 TL
6 PARÇA SAHAN SETİ
Fiyat: 999 TL
GLISS ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 400 ML
Fiyat: 89,90 TL
SLEEPY MUTFAK HAVLUSU ÇEŞİTLERİ 50’Lİ
Fiyat: 99,50 TL
KIDZY 16 JANT ÇOCUK BİSİKLETİ
Ürün bilgileri
Mavi/pembe renk seçenekleri
Yüksek kalite kalın çelik kadro ve maşa
Ön ve arka çamurluk
Avrupa menşei lastik
Kalite plastik malzeme
Astarlı boya
Sepetli
Ayarlanabilir dolgulu sel
Tam kapalı zincir koruma
Denge tekerlekli
Fiyat: 2,990 TL
PİLSAN SMART BİSİKLET
Ürün bilgileri
Max. taşıma kapasitesi: 35 kg
Fiyat: 599 TL