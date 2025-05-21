ŞOK'a Elektrikli Süpürge geliyor! ŞOK 24 Mayıs 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 24 Mayıs Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 24 Mayıs onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 24 Mayıs hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 24 Mayıs hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Arzum Clean Compacto Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge 3.499 TL
Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge 1.499 TL
Arzum Steampro Ütü 1.299 TL
Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 899 TL
17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 499 TL
10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 399 TL
20 cm Saplı Rulo 69,95 TL
10 cm Saplı Rulo 34,95 TL
3 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 34,95 TL
2 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 24,95 TL
2,5 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 29,95 TL
Lime 360 Spin Mop 429 TL
Vileda Turbo Temizlik Seti 1.199 TL
3 Basamaklı Merdiven 849 TL
4+4 Merdiven 849 TL
Fonksiyonel Batarya Ucu 50 TL
Duş Başlığı Seti 75 TL
3'lü Ledolet Ampul 89,95 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası ürünler;
400 ml Selin Limon/Çiçek Buketi Kolonyası 65 TL
Sleepy Natural Bebek Bezi Çeşitleri 89 TL
650 gram Hobby Kakaolu Krema 85 TL
8'li Papia Biocare / Inova Kağıt Havlu 95 TL
2x100 adet Hops Beyaz Sabun Kokulu Islak Havlu 59 TL