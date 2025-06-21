  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK'a Ev Tipi Merdiven ve Takım Çantası geldi! (ŞOK 21-27 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK'a Ev Tipi Merdiven ve Takım Çantası geldi! (ŞOK 21-27 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 21-27 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 21-27 Haziran 2025 tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 21-27 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 21-27 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK'a Ev Tipi Merdiven ve Takım Çantası geldi! (ŞOK 21-27 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

TAKIM ÇANTASI 16"

Ürün bilgileri

- 3 organizerli kapak

- Plastik kilitli

Fiyat: 179 TL

SAPLI RULO 10 CM

Fiyat: 34,50 TL

STEEL SPREY VERNİK 200 ML

Fiyat: 39,95 TL

1 | 9
ŞOK'a Ev Tipi Merdiven ve Takım Çantası geldi! (ŞOK 21-27 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER

SELPAK EXTRA KAĞIT HAVLU 2=6 MEGA RULO 3 KATLI

Fiyat: 69 tl

2 | 9
ŞOK'a Ev Tipi Merdiven ve Takım Çantası geldi! (ŞOK 21-27 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

UNI BABY PURE COMFORT ISLAK HAVLU 4 X 52 ADET BEBEK LOSYONLU/SALATALIK ÖZLÜ

Fiyat: 70 TL

3 | 9
ŞOK'a Ev Tipi Merdiven ve Takım Çantası geldi! (ŞOK 21-27 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

ÜLKER ALBENİ KURABİYEM 170 GRAM

Fiyat: 49 TL

4 | 9