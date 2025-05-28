ŞOK’a Güneş Kremi geliyor! (ŞOK 28 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 28 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında akülü uzaktan kumandalı araba ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 28 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 28 Mayıs-10 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 28 Mayıs-10 Haziran aktüel ürünler kataloğu…
MOUNTY 3 KİŞİLİK OTOMATİK ÇADIR
Ürün bilgileri
200 x 200 x 135 cm
Sineklik perdesi
UV korumalı
Su itici kumaş
2 kapılı
Fiberglass çadır çıtası
Fiyat: 999 TL
MOUNTY KAMP MATI
Ürün bilgileri
62 x 183 cm
Kalınlık: 10 mm
Fiyat: 219 TL
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