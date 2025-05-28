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  4. ŞOK’a Güneş Kremi geliyor! (ŞOK 28 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’a Güneş Kremi geliyor! (ŞOK 28 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 28 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında akülü uzaktan kumandalı araba ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 28 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 28 Mayıs-10 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 28 Mayıs-10 Haziran aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK’a Güneş Kremi geliyor! (ŞOK 28 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

MOUNTY 3 KİŞİLİK OTOMATİK ÇADIR

Ürün bilgileri

200 x 200 x 135 cm

Sineklik perdesi

UV korumalı

Su itici kumaş

2 kapılı

Fiberglass çadır çıtası

Fiyat: 999 TL

 MOUNTY KAMP MATI

Ürün bilgileri

62 x 183 cm

Kalınlık: 10 mm

Fiyat: 219 TL

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ŞOK’a Güneş Kremi geliyor! (ŞOK 28 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

DİJİTAL BASKILI PLAJ ÇANTASI

Fiyat: 149 TL

 JÜT PLAJ ÇANTASI

Fiyat: 199 TL

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ŞOK’a Güneş Kremi geliyor! (ŞOK 28 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

LÜKS MANGAL 40’LIK

Fiyat: 299 TL

 XL KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 699 TL

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ŞOK’a Güneş Kremi geliyor! (ŞOK 28 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

BUZY TERMOS 20 LİTRE

Fiyat: 799 TL

 TERMAL PİKNİK ÇANTASI 23 LİTRE

Fiyat: 159 TL

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