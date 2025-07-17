  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK’a 19 Temmuz Cumartesi günü Motor Yağı geliyor! (ŞOK 19-22 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’a 19 Temmuz Cumartesi günü Motor Yağı geliyor! (ŞOK 19-22 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 19-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 19-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 19-22 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 19-22 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK’a 19 Temmuz Cumartesi günü Motor Yağı geliyor! (ŞOK 19-22 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

G-MAX TAM SENTETİK MOTOR YAĞI 3,2 L

Fiyat: 499 TL

LASTİK TAMİR KİTİ 450 ML

Fiyat: 75 TL

FREN BALATA TEMİZLEME SPREYİ 500 ML

Fiyat: 75 TL

EXPERT OTO ŞAMPUANI 1000 ML

Fiyat: 50 TL

1 | 2
ŞOK’a 19 Temmuz Cumartesi günü Motor Yağı geliyor! (ŞOK 19-22 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;

REXONA DEODORANT ÇEŞİTLERİ 150 ML / ROLL ON ÇEŞİTLERİ 50 ML

Fiyat: 110 TL 

RİNSO SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI ARGAN ÖZÜ TÜM RENKLİLER

Fiyat: 145 TL 

ÜLKER KREMALI BİSKÜVİ 8’Lİ 

Fiyat: 49 TL 

SLEEPY SENSITIVE ISLAK HAVLU 4 X 70

Fiyat: 75 TL 

MOLPED PURE & SOFT SÜPER FIRSAT 18’Lİ 

Fiyat: 65 TL 

 

2 | 2
BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Led TV geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Led TV geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 18 Temmuz-01 Ağustos Temmuz 2025 indirim kataloğu yayımlandı!
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 18 Temmuz-01 Ağustos Temmuz 2025 indirim kataloğu yayımlandı!
Türk pasaportuyla vizesiz 90 gün kalınabilecek 35 ülke: Sadece pasaport yeterli oluyor
Türk pasaportuyla vizesiz 90 gün kalınabilecek 35 ülke: Sadece pasaport yeterli oluyor
A101 market 17-23 Temmuz 2025 indirim kataloğu yayımlandı! A101'e hangi ürünler geliyor?
A101 market 17-23 Temmuz 2025 indirim kataloğu yayımlandı! A101'e hangi ürünler geliyor?