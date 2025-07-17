ŞOK’a 19 Temmuz Cumartesi günü Motor Yağı geliyor! (ŞOK 19-22 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 19-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 19-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 19-22 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 19-22 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu…
G-MAX TAM SENTETİK MOTOR YAĞI 3,2 L
Fiyat: 499 TL
LASTİK TAMİR KİTİ 450 ML
Fiyat: 75 TL
FREN BALATA TEMİZLEME SPREYİ 500 ML
Fiyat: 75 TL
EXPERT OTO ŞAMPUANI 1000 ML
Fiyat: 50 TL
25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;
REXONA DEODORANT ÇEŞİTLERİ 150 ML / ROLL ON ÇEŞİTLERİ 50 ML
Fiyat: 110 TL
RİNSO SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI ARGAN ÖZÜ TÜM RENKLİLER
Fiyat: 145 TL
ÜLKER KREMALI BİSKÜVİ 8’Lİ
Fiyat: 49 TL
SLEEPY SENSITIVE ISLAK HAVLU 4 X 70
Fiyat: 75 TL
MOLPED PURE & SOFT SÜPER FIRSAT 18’Lİ
Fiyat: 65 TL