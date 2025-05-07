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ŞOK'a Saç Kurutma Makinesi geliyor! (ŞOK 7-13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’a bugün (7 Mayıs Çarşamba) saç kurutma makinesi geliyor. Ayrıca 7-13 Mayıs tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 7-13 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 7-13 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 7-13 Mayıs aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

ŞOK'a Saç Kurutma Makinesi geliyor! (ŞOK 7-13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

PEROS BULAŞIK DETERJANI 4 KG

Fiyat: 119 TL

FAMILIA NATUREL TUVALET KAĞIDI 16'LI

Fiyat: 169 TL

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ŞOK'a Saç Kurutma Makinesi geliyor! (ŞOK 7-13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

BAMBU KAPAKLI CAM YAĞLIK 1 LİTRE

Fiyat: 169 TL

BORCAM KAPAKLI TENCERE

Fiyat: 169 TL

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ŞOK'a Saç Kurutma Makinesi geliyor! (ŞOK 7-13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

MİS LOKUM KIVAMINDA TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 1000 GRAM

Fiyat: 169 TL

MİS LABNE 200 GRAM

Fiyat: 34,50 TL

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ŞOK'a Saç Kurutma Makinesi geliyor! (ŞOK 7-13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

MON AMOUR SUPER SİZE MASCARA

Fiyat: 79,90 TL

MAYBELLINE SUNKISSER LİKİT ALLIK

Fiyat: 289 TL

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