ŞOK'a Salça-Et-Kıyma Makinesi geliyor! (ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 21 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında geçerli cam ankastre set ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 21 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 21 Mayıs-10 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 21 Mayıs-10 Haziran aktüel ürünler kataloğu...
SİNBO SHB -3189 SALÇA-ET-KIYMA MAKİNESİ
Ürün bilgileri
Salça yapma aparatı
Sucuk, sosis aparatı
İçli köfte aparatı
Kilit fonksiyonu
Kaymaz ayaklar
Fiyat: 1,899 TL
KAVURMA TENCERESİ 30 CM – 12,5 LİTRE
Fiyat: 1,099 TL
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ELİDOR KERATİN ŞAMPUAN 400 ML (TARAK HEDİYELİ)
Fiyat: 169 TL
GILLETE BLUE3 COMFORT 3 BIÇAK 3’LÜ
Fiyat: 122 TL
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