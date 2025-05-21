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  4. ŞOK'a Salça-Et-Kıyma Makinesi geliyor! (ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK'a Salça-Et-Kıyma Makinesi geliyor! (ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 21 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında geçerli cam ankastre set ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 21 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 21 Mayıs-10 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 21 Mayıs-10 Haziran aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK'a Salça-Et-Kıyma Makinesi geliyor! (ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

SİNBO SHB -3189 SALÇA-ET-KIYMA MAKİNESİ

Ürün bilgileri

Salça yapma aparatı

Sucuk, sosis aparatı

İçli köfte aparatı

Kilit fonksiyonu

Kaymaz ayaklar

Fiyat: 1,899 TL

 KAVURMA TENCERESİ 30 CM – 12,5 LİTRE

Fiyat: 1,099 TL

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ŞOK'a Salça-Et-Kıyma Makinesi geliyor! (ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

HAZNELİ KESİM TAHTASI 31 X 23,5 CM

Fiyat: 499 TL

 LÜKS MASA ÖRTÜSÜ 150 X 150 CM

Fiyat: 249 TL

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ŞOK'a Salça-Et-Kıyma Makinesi geliyor! (ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

ELİDOR KERATİN ŞAMPUAN 400 ML (TARAK HEDİYELİ)

Fiyat: 169 TL

 GILLETE BLUE3 COMFORT 3 BIÇAK 3’LÜ

Fiyat: 122 TL

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ŞOK'a Salça-Et-Kıyma Makinesi geliyor! (ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

PİLSAN ACTİVE TRAKTÖR PEDALLI

Ürün bilgileri

Maksimum taşıma kapasitesi  50 kg

Ayarlanabilir koltuk

Kolay dönen direksiyon sistemi

Zemine göre ayarlanabilir ön takım sistemi

Zincirli pedallı

Fiyat: 1,490 TL

SAİT FAİK ABASIYANIK HİKAYE KİTAPLARI

Fiyat: 34,95 TL

 

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