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ŞOK'a Taşınabilir Bilgisayar geliyor! (ŞOK 17-20 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK'a bugün taşınabilir bilgisayar geldi. ŞOK’ta 17-20 Mayıs tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 17-20 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 17-20 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 17-20 Mayıs aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

ŞOK'a Taşınabilir Bilgisayar geliyor! (ŞOK 17-20 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

IŞIKLI UZAKTAN KUMANDALI YARIŞ ARABASI

Fiyat: 449 TL

BLOK MESLEK GRUP KAMYONLARI

Fiyat: 279 TL

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ŞOK'a Taşınabilir Bilgisayar geliyor! (ŞOK 17-20 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

DELL VOSTRO 3530 ONTEL CORE 17 1355U 8GB 512GB 55D TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR


Fiyat: 21,599 TL

ZALMAN FANLI YÜKSEK AYARLI NOTEBOOK STAND

Fiyat: 1,149 TL

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ŞOK'a Taşınabilir Bilgisayar geliyor! (ŞOK 17-20 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

ŞOK'TA 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER

HELLMANN'S KETÇAP VE MAYONEZ

Raf fiyatı:195 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 90 TL

 PAPIA BIOCARE TUVALET KAĞIDI 12'Lİ

Raf fiyatı: 189 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 95 TL

 DOVE ŞAMPUAN ONARICI BAKIM

Raf fiyatı:159 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 85 TL

PERSİL JEL DETERJAN SIK YIKANANLAR 38 YIKAMA

Raf fiyatı: 289 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 159 TL

 DOVE DEODORANT ÇEŞİTLERİ + ROLL ON

Raf fiyatı:199 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 99 TL

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