ŞOK'a Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası geliyor! ŞOK 17 Mayıs 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 17 Mayıs Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 17 Mayıs onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 17 Mayıs hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 17 Mayıs hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 449 TL
Gokidy Dollyland Luvlie Küçük Hanım 399 TL
Dollyland Minkie Minnoşlar Sokak Stili 199 TL
Dollyland Minkie Minnoş Prensesler 149 TL
Tırmanan Gösteri Aracı 100 TL
Sevimli Direksiyon 499 TL
Polly Pocket ve Arkadaşları 149 TL
Grafiti Desenli Sök Tak Canavar Kamyonlar 179 TL
Grafiti Desenli Arabalar 59,95 TL
Hot Wheels Fırlatma Seti 239 TL
Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 199 TL
Pilsan Mini Arabalar 50 TL
Pilsan Blok Meslek Grup Kamyonları 279 TL
Kukuli ile Sağlıklı Besleniyorum Kitap Çeşitleri 39,95 TL
25 TL üstü alışverişlerde geçerli kasa arkası ürünler;
Hellmann's Ketçap 460 gr + Mayonez 385 gr 90 TL
Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 12'li 95 TL
Dove Şampuan Onarıcı Bakım 350 ml 85 TL
Persil Jel Deterjan 2470 ml 159 TL
Dove Deodorant Çeşitleri 150 ml 99 TL