ŞOK'a 24 Mayıs'ta Saç Kurutma Makinesi geliyor! (ŞOK 24-27 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 24-27 Mayıs tarihleri arasında saç kurutma makinesi ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 24-27 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 24-27 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 24-27 Mayıs aktüel ürünler kataloğu...
ARZUM LİNDA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
Ürün bilgileri
2000 W
2 hız ve 2 ısı ayarı
Soğuk hava üfleme özelliği
Doğal dalgaları canlandıran difüzör
Dar kurutma başlığı
Temizlenebilir ve yıkanabilir filtre
Pratik asma halkası
Fiyat: 899 TL
DUŞ BAŞLIĞI SETİ
Ürün bilgileri
4 fonksiyonlu
150 cm paslanmaz çeşil spiral
Ayarlanabilir duvar askısı
Fiyat: 75 TL
LEDOLET AMPUL 3'LÜ (12 W IŞIK GÜCÜ)
Fiyat: 89,95 TL
ŞOK'TA 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER
SELİN LİMON/ÇİÇEK BUKETİ KOLONYASI 400 ML
Fiyat: 65 TL
SLEEPY NATURAL BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 89 TL
HOBBY KAKAOLU KREMA 650 GRAM
Fiyat: 85 TL
8'Lİ PAPİA BİOCARE / INOVA KAĞIT HAVLU
Fiyat: 95 TL
HOPS BEYAZ SABUN KOKULU ISLAK HAVLU 2X100 ADET
Fiyat: 59 TL