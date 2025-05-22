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  4. ŞOK'a 24 Mayıs'ta Saç Kurutma Makinesi geliyor! (ŞOK 24-27 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK'a 24 Mayıs'ta Saç Kurutma Makinesi geliyor! (ŞOK 24-27 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 24-27 Mayıs tarihleri arasında saç kurutma makinesi ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 24-27 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 24-27 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 24-27 Mayıs aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK'a 24 Mayıs'ta Saç Kurutma Makinesi geliyor! (ŞOK 24-27 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ARZUM LİNDA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Ürün bilgileri

 2000 W  

2 hız ve 2 ısı ayarı

Soğuk hava üfleme özelliği

Doğal dalgaları canlandıran difüzör

Dar kurutma başlığı

Temizlenebilir ve yıkanabilir filtre

Pratik asma halkası

 Fiyat: 899 TL

DUŞ BAŞLIĞI SETİ

Ürün bilgileri

4 fonksiyonlu

150 cm paslanmaz çeşil spiral

Ayarlanabilir duvar askısı

Fiyat: 75 TL

LEDOLET AMPUL 3'LÜ (12 W IŞIK GÜCÜ)

Fiyat: 89,95 TL

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ŞOK'a 24 Mayıs'ta Saç Kurutma Makinesi geliyor! (ŞOK 24-27 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

ŞOK'TA 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER

SELİN LİMON/ÇİÇEK BUKETİ KOLONYASI 400 ML

Fiyat: 65 TL

SLEEPY NATURAL BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 89 TL

 HOBBY KAKAOLU KREMA 650 GRAM

Fiyat: 85 TL

 8'Lİ PAPİA BİOCARE / INOVA KAĞIT HAVLU

Fiyat: 95 TL

 HOPS BEYAZ SABUN KOKULU ISLAK HAVLU 2X100 ADET

Fiyat: 59 TL

 

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