ŞOK'a Vileda Turbo Temizlik Seti ve Jet Ski geliyor! (ŞOK 24-27 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 24-27 Mayıs tarihleri arasında Vileda turbo temizlik seti ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 24-27 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 24-27 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 24-27 Mayıs aktüel ürünler kataloğu...
AR4116 CLEAN COMPACTO CYCLONE FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
Ürün bilgileri
Ar4116 Clean Compacto Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge
Torbasız - Cylone
890 W Motor gücü
2,5 L Toz hazne kapasitesi
5 m Kablo uzunluğu
Dar uçlu boru ve koltuk süpürme başlığı
Fiyat: 3,499 TL
ARZUM STEAMPRO ÜTÜ
Ürün bilgileri
Steampro 2002 Buharlı Ütü
2400 W
35 gr/dk sürekli buhar, 170 gr/dk şok buhar
420 ml kapasiteli geniş su tankı
Kireçlenmeyi önleyen sistem (Anti-Calc)
Damlamayı önleyen sistem (Anti-Drip)
Kendi kendini temizleme (Self-Clean)
3 emniyetli otomatik kapanma
Çizilmeye karşı dayanıklı seramik taban
Geniş su doldurma ağızı
Fiyat: 1,299 TL
ARZUM LİNDA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
Ürün bilgileri
2000 W
2 hız ve 2 ısı ayarı
Soğuk hava üfleme özelliği
Doğal dalgaları canlandıran difüzör
Dar kurutma başlığı
Temizlenebilir ve yıkanabilir filtre
Pratik asma halkası
Fiyat: 899 TL
VİLEDA TURBO TEMİZLİK SETİ
Fiyat: 1,199 TL
PEDALLI LIME 360 SPIN MOP 13 L PEDALLI
Fiyat: 429 TL
LIME 360 SPİN MOP 13 L
Fiyat: 229 TL
ŞOK'TA 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER
SELİN LİMON/ÇİÇEK BUKETİ KOLONYASI 400 ML
Fiyat: 65 TL
SLEEPY NATURAL BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 89 TL
HOBBY KAKAOLU KREMA 650 GRAM
Fiyat: 85 TL
8'Lİ PAPİA BİOCARE / INOVA KAĞIT HAVLU
Fiyat: 95 TL
HOPS BEYAZ SABUN KOKULU ISLAK HAVLU 2X100 ADET
Fiyat: 59 TL