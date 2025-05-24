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  4. ŞOK'a Vileda Turbo Temizlik Seti ve Jet Ski geliyor! (ŞOK 24-27 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK'a Vileda Turbo Temizlik Seti ve Jet Ski geliyor! (ŞOK 24-27 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 24-27 Mayıs tarihleri arasında Vileda turbo temizlik seti ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 24-27 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 24-27 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 24-27 Mayıs aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK'a Vileda Turbo Temizlik Seti ve Jet Ski geliyor! (ŞOK 24-27 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

AR4116 CLEAN COMPACTO CYCLONE FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Ürün bilgileri

Ar4116 Clean Compacto Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge

Torbasız - Cylone

890 W Motor gücü

2,5 L Toz hazne kapasitesi

5 m Kablo uzunluğu

Dar uçlu boru ve koltuk süpürme başlığı

 

Fiyat: 3,499 TL

 ARZUM STEAMPRO ÜTÜ

Ürün bilgileri

Steampro 2002 Buharlı Ütü

2400 W

35 gr/dk sürekli buhar, 170 gr/dk şok buhar

420 ml kapasiteli geniş su tankı

Kireçlenmeyi önleyen sistem (Anti-Calc)

Damlamayı önleyen sistem (Anti-Drip)

Kendi kendini temizleme (Self-Clean)

3 emniyetli otomatik kapanma

Çizilmeye karşı dayanıklı seramik taban

Geniş su doldurma ağızı

 Fiyat: 1,299 TL 

ARZUM LİNDA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Ürün bilgileri

 2000 W  

2 hız ve 2 ısı ayarı

Soğuk hava üfleme özelliği

Doğal dalgaları canlandıran difüzör

Dar kurutma başlığı

Temizlenebilir ve yıkanabilir filtre

Pratik asma halkası

 Fiyat: 899 TL

 

VİLEDA TURBO TEMİZLİK SETİ

 Fiyat: 1,199 TL

PEDALLI LIME 360 SPIN MOP 13 L PEDALLI

 Fiyat: 429 TL 

LIME 360 SPİN MOP 13 L

 Fiyat: 229 TL

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ŞOK'a Vileda Turbo Temizlik Seti ve Jet Ski geliyor! (ŞOK 24-27 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

ŞOK'TA 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER

SELİN LİMON/ÇİÇEK BUKETİ KOLONYASI 400 ML

Fiyat: 65 TL

SLEEPY NATURAL BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 89 TL

 HOBBY KAKAOLU KREMA 650 GRAM

Fiyat: 85 TL

 8'Lİ PAPİA BİOCARE / INOVA KAĞIT HAVLU

Fiyat: 95 TL

 HOPS BEYAZ SABUN KOKULU ISLAK HAVLU 2X100 ADET

Fiyat: 59 TL

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ŞOK'a Vileda Turbo Temizlik Seti ve Jet Ski geliyor! (ŞOK 24-27 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

KAWASKİ STX 160X JET SKİ

Fiyat: 649,000 TL

KAWASKİ STX 160 JET SKİ

Fiyat: 619,000 TL

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