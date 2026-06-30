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  4. Şok'ta 1 Temmuz Çarşamba Lenovo Laptop günleri: Güçlü performans İste Gelsin ile kapınızda

Şok'ta 1 Temmuz Çarşamba Lenovo Laptop günleri: Güçlü performans İste Gelsin ile kapınızda

Lenovo laptop çeşitleri, Şok İste Gelsin ile bütçe dostu fiyatlarla satışa sunuluyor. Hem iş hem eğitim odaklı kullanım için yüksek performans vadeden taşınabilir bilgisayar modelleri, kaçırılmayacak kampanya avantajlarıyla dijital raflardaki yerini aldı. İleri teknolojik donanımlara sahip Lenovo dizüstü bilgisayar serisi, güvenilir lojistik altyapısıyla ev konforunda alıcılarını bekliyor.

Şok'ta 1 Temmuz Çarşamba Lenovo Laptop günleri: Güçlü performans İste Gelsin ile kapınızda - Sayfa 1

PARA SAYMA MAKİNESİ

Fiyat: 2,399 TL

ÇİFT KOLLU OYUN KONSOLU GC-012

Fiyat: 499 TL

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Şok'ta 1 Temmuz Çarşamba Lenovo Laptop günleri: Güçlü performans İste Gelsin ile kapınızda - Sayfa 2

GÜRAL PORSELEN ÇAY TABAĞI 6’LI

Fiyat: 399 TL

RAKLE DESENLİ CAM BARDAK

Fiyat: 75 TL

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Şok'ta 1 Temmuz Çarşamba Lenovo Laptop günleri: Güçlü performans İste Gelsin ile kapınızda - Sayfa 3

DİNARSU KİLİM 80X150 CM

Fiyat: 349 TL

KIRLENT KILIFI

Fiyat: 149 TL

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Şok'ta 1 Temmuz Çarşamba Lenovo Laptop günleri: Güçlü performans İste Gelsin ile kapınızda - Sayfa 4

ELİT RATTAN DESEN KOLTUK

Fiyat: 999 TL

ELİT RATTAN DESEN SEHPA

Fiyat: 249 TL

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