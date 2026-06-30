Şok'ta 1 Temmuz Çarşamba Lenovo Laptop günleri: Güçlü performans İste Gelsin ile kapınızda
Şok'ta 1 Temmuz Çarşamba Lenovo Laptop günleri: Güçlü performans İste Gelsin ile kapınızda
Lenovo laptop çeşitleri, Şok İste Gelsin ile bütçe dostu fiyatlarla satışa sunuluyor. Hem iş hem eğitim odaklı kullanım için yüksek performans vadeden taşınabilir bilgisayar modelleri, kaçırılmayacak kampanya avantajlarıyla dijital raflardaki yerini aldı. İleri teknolojik donanımlara sahip Lenovo dizüstü bilgisayar serisi, güvenilir lojistik altyapısıyla ev konforunda alıcılarını bekliyor.
PARA SAYMA MAKİNESİ
Fiyat: 2,399 TL
ÇİFT KOLLU OYUN KONSOLU GC-012
Fiyat: 499 TL
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GÜRAL PORSELEN ÇAY TABAĞI 6’LI
Fiyat: 399 TL
RAKLE DESENLİ CAM BARDAK
Fiyat: 75 TL
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DİNARSU KİLİM 80X150 CM
Fiyat: 349 TL
KIRLENT KILIFI
Fiyat: 149 TL
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ELİT RATTAN DESEN KOLTUK
Fiyat: 999 TL
ELİT RATTAN DESEN SEHPA
Fiyat: 249 TL
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