Şok’ta 20 Haziran Cumartesi günü Babalar Günü’ne özel dev indirim başlıyor!
Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirlerinden Şok, 20 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni Aktüel kataloğunda Babalar Günü'ne özel giyim ve tekstil ürünlerinde büyük bir kampanya başlattı. Ev ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen bu özel indirim dalgası, 20-23 Haziran 2026 tarihleri arasında tüm Şok şubelerinde geçerli olacak. Tişörtten şorta, kemerden cüzdana ,kadar geniş bir ürün yelpazesinin bütçe dostu fiyatlarla raflara taşınacağı dev fırsat günleri, kaliteli giyimi çok uygun fiyatlarla sunuyor.
ALTIN RİMLİ 6+1 PASTA SERVİS SETİ 7 PARÇA
Fiyat: 599 TL
ALTIN RİMLİ CAM KASE SETİ 6’LI
Fiyat: 349 TL
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ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;
MOLPED 2’Lİ AVANTAJ PAKETİ
Fiyat: 179 TL
VERNEL MAX KONSANTRE YUMUŞATICI 1440 ML LİLYUM/ORKİDE
Fiyat: 119 TL
TORKU TAM BUĞDAYLI 3’LÜ 393 G/TAM YULAFLI BİSKÜVİ 375 G
Fiyat: 50 TL
PEROS SIVI BAKIM ÇAMAŞIR DETERJANI SİYAHLAR/RENKLİLER 4 L
Fiyat: 229 TL
TAT SIKI DOSTLAR KETÇAP 390 G+MAYONEZ 345 G
Fiyat: 100 TL
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