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  4. Şok’ta 20 Haziran Cumartesi günü Babalar Günü’ne özel dev indirim başlıyor!

Şok’ta 20 Haziran Cumartesi günü Babalar Günü’ne özel dev indirim başlıyor!

Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirlerinden Şok, 20 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni Aktüel kataloğunda Babalar Günü'ne özel giyim ve tekstil ürünlerinde büyük bir kampanya başlattı. Ev ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen bu özel indirim dalgası, 20-23 Haziran 2026 tarihleri arasında tüm Şok şubelerinde geçerli olacak. Tişörtten şorta, kemerden cüzdana ,kadar geniş bir ürün yelpazesinin bütçe dostu fiyatlarla raflara taşınacağı dev fırsat günleri, kaliteli giyimi çok uygun fiyatlarla sunuyor.

Şok’ta 20 Haziran Cumartesi günü Babalar Günü’ne özel dev indirim başlıyor! - Sayfa 1

ALTIN RİMLİ 6+1 PASTA SERVİS SETİ 7 PARÇA

Fiyat: 599 TL

ALTIN RİMLİ CAM KASE SETİ 6’LI

Fiyat: 349 TL

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Şok’ta 20 Haziran Cumartesi günü Babalar Günü’ne özel dev indirim başlıyor! - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;

MOLPED 2’Lİ AVANTAJ PAKETİ

Fiyat: 179 TL

VERNEL MAX KONSANTRE YUMUŞATICI 1440 ML LİLYUM/ORKİDE

Fiyat: 119 TL

TORKU TAM BUĞDAYLI 3’LÜ 393 G/TAM YULAFLI BİSKÜVİ 375 G

Fiyat: 50 TL

PEROS SIVI BAKIM ÇAMAŞIR DETERJANI SİYAHLAR/RENKLİLER 4 L

Fiyat: 229 TL

TAT SIKI DOSTLAR KETÇAP 390 G+MAYONEZ 345 G

Fiyat: 100 TL

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Şok’ta 20 Haziran Cumartesi günü Babalar Günü’ne özel dev indirim başlıyor! - Sayfa 3

ALTINYILDIZ ERKEK CÜZDAN

Fiyat: 399 TL

SLAZENGER ERKEK ŞORT SİYAH

Fiyat: 399 TL

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Şok’ta 20 Haziran Cumartesi günü Babalar Günü’ne özel dev indirim başlıyor! - Sayfa 4

LG 75UT91006LA 4K ULTRA HD 75”190 EKRAN UYDU ALICILI WEBOS SMART LED TV

Fiyat: 53,999 TL

JBL CLIP5 BLUETOOTH HOPARLÖR IP67 SİYAH/MAVİ

Fiyat: 2,999 TL

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