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  4. Şok'ta bahçe keyfi başlıyor: Yenilenen bahçe ürünleri çeşitleri bugün Şok mağazalarında!

Şok'ta bahçe keyfi başlıyor: Yenilenen bahçe ürünleri çeşitleri bugün Şok mağazalarında!

Şok, dış mekan dekorasyonunu tazelemek ve peyzaj düzenlemesi yapmak isteyen tüketiciler için geniş bir bahçe ürünleri yelpazesini bugün satışa sunuyor. Şirketin resmi uygulaması Cepte Şok üzerinden dijital raflara yüklenen dekoratif saksılar, bitki bakım ekipmanları ve konforlu dış mekan mobilyaları, cazip fiyat avantajlarıyla alıcılarını bekliyor. Yaşam alanlarına estetik bir dokunuş katmak isteyenler için hazırlanan bu özel seçki, bütçe dostu ödeme kolaylıklarıyla sunuldu.

Şok'ta bahçe keyfi başlıyor: Yenilenen bahçe ürünleri çeşitleri bugün Şok mağazalarında! - Sayfa 1

NOSTALJİK RADYO HOPARLÖR D58

Fiyat: 999 TL

HD-100 KABLOSUZ KULAKÜSTÜ KULAKLIK

Fiyat: 249 TL

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Şok'ta bahçe keyfi başlıyor: Yenilenen bahçe ürünleri çeşitleri bugün Şok mağazalarında! - Sayfa 2

LAV RENKLİ SU BARDAĞI

Fiyat: 169 TL

KAYIK CAM TABAK

Fiyat: 199 TL

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Şok'ta bahçe keyfi başlıyor: Yenilenen bahçe ürünleri çeşitleri bugün Şok mağazalarında! - Sayfa 3

KOLTUK ÖRTÜSÜ 170X210 CM

Fiyat: 199 TL

KADIN KRİNKIL KUMAŞ ŞORT

Fiyat: 199 TL

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Şok'ta bahçe keyfi başlıyor: Yenilenen bahçe ürünleri çeşitleri bugün Şok mağazalarında! - Sayfa 4

MAYA RATTAN DESEN KOLTUK

Fiyat: 750 TL

RATTAN SAKSI NO:4

Fiyat: 69,95 TL

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