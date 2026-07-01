Şok'ta bahçe keyfi başlıyor: Yenilenen bahçe ürünleri çeşitleri bugün Şok mağazalarında!
Şok'ta bahçe keyfi başlıyor: Yenilenen bahçe ürünleri çeşitleri bugün Şok mağazalarında!
Şok, dış mekan dekorasyonunu tazelemek ve peyzaj düzenlemesi yapmak isteyen tüketiciler için geniş bir bahçe ürünleri yelpazesini bugün satışa sunuyor. Şirketin resmi uygulaması Cepte Şok üzerinden dijital raflara yüklenen dekoratif saksılar, bitki bakım ekipmanları ve konforlu dış mekan mobilyaları, cazip fiyat avantajlarıyla alıcılarını bekliyor. Yaşam alanlarına estetik bir dokunuş katmak isteyenler için hazırlanan bu özel seçki, bütçe dostu ödeme kolaylıklarıyla sunuldu.
NOSTALJİK RADYO HOPARLÖR D58
Fiyat: 999 TL
HD-100 KABLOSUZ KULAKÜSTÜ KULAKLIK
Fiyat: 249 TL
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LAV RENKLİ SU BARDAĞI
Fiyat: 169 TL
KAYIK CAM TABAK
Fiyat: 199 TL
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KOLTUK ÖRTÜSÜ 170X210 CM
Fiyat: 199 TL
KADIN KRİNKIL KUMAŞ ŞORT
Fiyat: 199 TL
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MAYA RATTAN DESEN KOLTUK
Fiyat: 750 TL
RATTAN SAKSI NO:4
Fiyat: 69,95 TL
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