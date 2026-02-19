  1. Ekonomim
  4. ŞOK'ta bebek ürünleri furyası başlıyor! ŞOK 21-24 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğu!

Şok rafları artık bebek ürünleriyle dolu! Yumuşacık battaniyeler ve rahat bodyler aileleri bekliyor. 21–24 Şubat tarihleri arasında geçerli bu fırsatları kaçırmayın.

BEBEK ATLET BODY

Fiyat: 75 TL

WELLSOFT BEBEK BATTANİYESİ

Fiyat: 139 TL

AKROBAT KARINCA 

Fiyat: 119 TL

MUTFAK OYUN HAMURU SETİ 4'LÜ

Fiyat: 199 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

SENSODYNE DİŞ MACUNU 75 ML-SENSODYNE DİŞ FIRÇASI 1+1

Fiyat: 99 TL

OMO ULTRA POWER KAPSÜL ÇAMAŞIR DETERJANI 18’Lİ

Fiyat: 179 TL

SUPERFRESH AYÇİÇEK YAĞLI TON BALIĞI 3X75 G

Fiyat: 149 TL

KOTEX ULTRA DEV EKO GECE 22’Lİ

Fiyat: 109 TL

PAPIA BIOCARE TUVALET KAĞIDI 12’Lİ 3 KATLI

Fiyat: 105 TL

TORIMA DİJİTAL VİDEO KAYIT ÇOCUK KAMERASI

Fiyat: 999 TL

PİRANHA AKILLI ÇOCUK SAATİ MAVİ/PEMBE

Fiyat: 1,999 TL

