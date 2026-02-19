ŞOK'ta bebek ürünleri furyası başlıyor! ŞOK 21-24 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğu!
Şok rafları artık bebek ürünleriyle dolu! Yumuşacık battaniyeler ve rahat bodyler aileleri bekliyor. 21–24 Şubat tarihleri arasında geçerli bu fırsatları kaçırmayın.
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
SENSODYNE DİŞ MACUNU 75 ML-SENSODYNE DİŞ FIRÇASI 1+1
Fiyat: 99 TL
OMO ULTRA POWER KAPSÜL ÇAMAŞIR DETERJANI 18’Lİ
Fiyat: 179 TL
SUPERFRESH AYÇİÇEK YAĞLI TON BALIĞI 3X75 G
Fiyat: 149 TL
KOTEX ULTRA DEV EKO GECE 22’Lİ
Fiyat: 109 TL
PAPIA BIOCARE TUVALET KAĞIDI 12’Lİ 3 KATLI
Fiyat: 105 TL
3 | 5