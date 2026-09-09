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ŞOK'TA BEKLENEN GÜN GELDİ: BU ÜRÜNLER RAFLARDA YERİNİ ALACAK! (ŞOK 9-15 EYLÜL)

9-15 Eylül 2026 tarihleri arasında Şok raflarında adeta bir devrim yaşanıyor! Gıdadan deterjana, kişisel bakımdan evin tüm eksiklerine kadar uzanan yepyeni ürün yelpazesi, tüketicilerin akınına uğruyor. Özellikle 50 TL ve üzeri alışverişlerde devreye giren kasım kasım dev indirimler, mutfak bütçesini hafifletmek isteyenlerin şimdiden radarında. Kaçırılmayacak bu büyük fırsat dalgası hızla yayılırken, akıllı alışveriş yapmak isteyenlerin ilk durakları yine Şok mağazaları oluyor!

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ŞOK'TA BEKLENEN GÜN GELDİ: BU ÜRÜNLER RAFLARDA YERİNİ ALACAK! (ŞOK 9-15 EYLÜL) - Sayfa 1

 

ANADOLU MUTFAĞI PİLAVLIK YERLİ PİRİNÇ 2500 G

Fiyat: 135 TL

SUPERFRESH ÇITIR PATATES 1000 G

Fiyat: 169 TL

MAGNUM MİNİ ÇEŞİTLERİ 330 ML 6 ADET

Fiyat: 269 TL

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ŞOK'TA BEKLENEN GÜN GELDİ: BU ÜRÜNLER RAFLARDA YERİNİ ALACAK! (ŞOK 9-15 EYLÜL) - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

DİMES ŞEFTALİ/KARIŞIK 6X200 ML

Fiyat: 80 TL

ETİ LİFALİF YULAF EZMESİ AVANTAJLI PAKET 950 G

Fiyat: 120 TL

ÜLKER ÇİZİ 4’LÜ 280 G

Fiyat: 45 TL

PAPIA BIOCARE TUVALET KAĞIDI 12’Lİ/INOVA KAĞIT HAVLU 8’Lİ

Fiyat: 125 TL

BİNGO AKILLI BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ PRO MAX 60’LI

Fiyat: 359 TL

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ŞOK'TA BEKLENEN GÜN GELDİ: BU ÜRÜNLER RAFLARDA YERİNİ ALACAK! (ŞOK 9-15 EYLÜL) - Sayfa 3

GLISS ŞAMPUAN 400 ML

Fiyat: 149 TL

NIVEA C VİTAMİNLİ YÜZ KREMİ 100 ML

Fiyat: 129 TL

MİSS ELDE BULAŞIK DETERJANI 1 L

Fiyat: 69 TL

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