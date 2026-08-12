  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK’TA BEKLENEN GÜN GELDİ: BUGÜN ARZUM SERAMİK TABANLI ÜTÜ RAFLARDA! (ŞOK 12-18 AĞUSTOS)

ŞOK’TA BEKLENEN GÜN GELDİ: BUGÜN ARZUM SERAMİK TABANLI ÜTÜ RAFLARDA! (ŞOK 12-18 AĞUSTOS)

ŞOK 12-18 Ağustos 2026 kataloğunda bu hafta muhteşem bir ürün var! Arzum seramik tabanlı ütü; 2400W gücü, ayarlanabilir buharı, damlama önleme sistemi, dikey buharı ve kendi kendini temizleme özelliğiyle gerçekten çok güzel ve kaliteli. Bu harika ürünle birlikte ŞOK'a şık cam ürünleri, giyim, oyuncaklar, temel gıda ve temizlik ürünleri de geliyor. Sınırlı stoklarla raflara çıkacak bu fırsatları kaçıran üzülür, bizden söylemesi!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
ŞOK’TA BEKLENEN GÜN GELDİ: BUGÜN ARZUM SERAMİK TABANLI ÜTÜ RAFLARDA! (ŞOK 12-18 AĞUSTOS) - Sayfa 1

 

ARZUM AR695 SERAMİK TABANLI ÜTÜ

Fiyat: 1,399 TL

EMSAN KİŞİSEL SÜRAHİLİ SMOOTHIE BLENDER

Fiyat: 1,999 TL

1 | 8
ŞOK’TA BEKLENEN GÜN GELDİ: BUGÜN ARZUM SERAMİK TABANLI ÜTÜ RAFLARDA! (ŞOK 12-18 AĞUSTOS) - Sayfa 2

PAŞABAHÇE ECHO KASE 4’LÜ

Fiyat: 150 TL

PAŞABAHÇE OTTO MEŞRUBAT BARDAĞI 6’LI

Fiyat: 175 TL

2 | 8
ŞOK’TA BEKLENEN GÜN GELDİ: BUGÜN ARZUM SERAMİK TABANLI ÜTÜ RAFLARDA! (ŞOK 12-18 AĞUSTOS) - Sayfa 3

ALTINYILDIZ CLASSICS ERKEK CÜZDAN

Fiyat: 399 TL

ALTINYILDIZ CLASSICS ERKEK KEMER

Fiyat: 249 TL

3 | 8
ŞOK’TA BEKLENEN GÜN GELDİ: BUGÜN ARZUM SERAMİK TABANLI ÜTÜ RAFLARDA! (ŞOK 12-18 AĞUSTOS) - Sayfa 4

UZAKTAN KUMANDALI YARIŞ ARABASI

Fiyat: 699 TL

BARBIE PARILTILI BEBEKLER

Fiyat: 250 TL

4 | 8