ŞOK’TA BEKLENEN GÜN GELDİ: BUGÜN ARZUM SERAMİK TABANLI ÜTÜ RAFLARDA! (ŞOK 12-18 AĞUSTOS)
ŞOK 12-18 Ağustos 2026 kataloğunda bu hafta muhteşem bir ürün var! Arzum seramik tabanlı ütü; 2400W gücü, ayarlanabilir buharı, damlama önleme sistemi, dikey buharı ve kendi kendini temizleme özelliğiyle gerçekten çok güzel ve kaliteli. Bu harika ürünle birlikte ŞOK'a şık cam ürünleri, giyim, oyuncaklar, temel gıda ve temizlik ürünleri de geliyor. Sınırlı stoklarla raflara çıkacak bu fırsatları kaçıran üzülür, bizden söylemesi!
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ARZUM AR695 SERAMİK TABANLI ÜTÜ
Fiyat: 1,399 TL
EMSAN KİŞİSEL SÜRAHİLİ SMOOTHIE BLENDER
Fiyat: 1,999 TL
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ALTINYILDIZ CLASSICS ERKEK CÜZDAN
Fiyat: 399 TL
ALTINYILDIZ CLASSICS ERKEK KEMER
Fiyat: 249 TL
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