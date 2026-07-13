ŞOK'ta bu fırsat kaçmaz: 13-19 Temmuz haftasına özel dev mutfak ürünleri indirimi başladı!
ŞOK Market, 13-19 Temmuz tarihleri için merakla beklenen yeni aktüel kataloğunu yayınladı. "Haftaya Özel 10 Üründe Fırsat" sloganıyla çıkan katalogda, mutfak ürünlerinden ev ihtiyaçlarına kadar çok sayıda sürpriz indirim yer alıyor. Kütahya Porselen ürünleri, Safir serisi, seramik tencere, tava ve sahan çeşitleri öne çıkan ürünler arasında. Bu zengin kampanya döneminde, aradığınız birçok aktüel ürünü avantajlı fiyatlarla ŞOK raflarında bulabilirsiniz.
FALEZ SERA LINE SERAMİK TENCERE 22 CM
Fiyat: 599 TL
FALEZ SERA LINE SERAMİK SAHAN 20 CM
Fiyat: 375 TL
1 | 5
KÜTAHYA PORSELEN RÖLYEFLİ PASTA TABAĞI 25 CM
Fiyat: 50 TL
KÜTAHYA PORSELEN RÖLYEFLİ KASE 15 CM
Fiyat: 50 TL
2 | 5