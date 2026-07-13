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  4. ŞOK'ta bu fırsat kaçmaz: 13-19 Temmuz haftasına özel dev mutfak ürünleri indirimi başladı!

ŞOK'ta bu fırsat kaçmaz: 13-19 Temmuz haftasına özel dev mutfak ürünleri indirimi başladı!

ŞOK Market, 13-19 Temmuz tarihleri için merakla beklenen yeni aktüel kataloğunu yayınladı. "Haftaya Özel 10 Üründe Fırsat" sloganıyla çıkan katalogda, mutfak ürünlerinden ev ihtiyaçlarına kadar çok sayıda sürpriz indirim yer alıyor. Kütahya Porselen ürünleri, Safir serisi, seramik tencere, tava ve sahan çeşitleri öne çıkan ürünler arasında. Bu zengin kampanya döneminde, aradığınız birçok aktüel ürünü avantajlı fiyatlarla ŞOK raflarında bulabilirsiniz.

ŞOK'ta bu fırsat kaçmaz: 13-19 Temmuz haftasına özel dev mutfak ürünleri indirimi başladı! - Sayfa 1

FALEZ SERA LINE SERAMİK TENCERE 22 CM

Fiyat: 599 TL

FALEZ SERA LINE SERAMİK SAHAN 20 CM

Fiyat: 375 TL

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ŞOK'ta bu fırsat kaçmaz: 13-19 Temmuz haftasına özel dev mutfak ürünleri indirimi başladı! - Sayfa 2

KÜTAHYA PORSELEN RÖLYEFLİ PASTA TABAĞI 25 CM

Fiyat: 50 TL

KÜTAHYA PORSELEN RÖLYEFLİ KASE 15 CM

Fiyat: 50 TL

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ŞOK'ta bu fırsat kaçmaz: 13-19 Temmuz haftasına özel dev mutfak ürünleri indirimi başladı! - Sayfa 3

SAFİR YEMEK ÇATALI 6'LI

Fiyat: 225 TL

SAFİR YEMEK KAŞIĞI 6'LI

Fiyat: 225 TL

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ŞOK'ta bu fırsat kaçmaz: 13-19 Temmuz haftasına özel dev mutfak ürünleri indirimi başladı! - Sayfa 4

SAFİR TATLI KAŞIĞI 6'LI

Fiyat: 199 TL

FALEZ SERA LINE SERAMİK TAVA 26 CM

Fiyat: 499 TL

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