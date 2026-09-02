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ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİM VAR: İŞTE MERAK EDİLEN ÜRÜNLER! (ŞOK 2-8 EYLÜL)

ŞOK 2-8 Eylül aktüel ürünler kataloğuyla birlikte merakla beklenen yeni gıda ve deterjan kampanyaları netleşti. Bu hafta mağazalarda yapacağınız 50 TL ve üzeri alışveriş sepetlerinizde geçerli olacak dev kasa arkası indirimli ürünler bütçe dostu fiyatlarla kasadaki yerini alıyor. Ev bütçesini korumak ve popüler markaların ürünlerini çok daha uyguna kapatmak isteyenler için ŞOK 2-8 Eylül fırsat listesinin detayları!

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ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİM VAR: İŞTE MERAK EDİLEN ÜRÜNLER! (ŞOK 2-8 EYLÜL) - Sayfa 1

PEROS TOZ DETERJAN BEYAZ VE RENKLİLER 10 KG

Fiyat: 399 TL

AQUA BAMBU KAĞIT HAVLU 16’LI

Fiyat: 209 TL

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ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİM VAR: İŞTE MERAK EDİLEN ÜRÜNLER! (ŞOK 2-8 EYLÜL) - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

FAIRY PLATINIUM FRESH BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 40’LI

Fiyat: 409 TL

OMO COLD POWER SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI TÜM RENKLER 2500 ML

Fiyat: 249 TL

FAIRY GOLD SIVI BULAŞIK DETERJANI 1500 ML

Fiyat: 169 TL

DALİN BEBEK ŞAMPUANI 900 ML

Fiyat: 190 TL

SÜPER MAYLO DEV HAVLU

Fiyat: 49 TL

NESQUIK MISIR GEVREĞİ 1000 G

Fiyat: 195 TL

DARDANEL KALİTE TONLA 3X75 G

Fiyat: 150 TL

ÜLKER DANKEK PÖTİ SADE MİNİ KEK 24’LÜ

Fiyat: 119 TL

PEPSİ/ZERO SUGAR/KOLA/LIPTON ICE TEA ŞEFTALİ/LİMON 4X250 ML

Fiyat: 110 TL

HELLMANN’S KETÇAP 460 G+MAYONEZ 385 G

Fiyat: 150 TL

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ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİM VAR: İŞTE MERAK EDİLEN ÜRÜNLER! (ŞOK 2-8 EYLÜL) - Sayfa 3

MİS YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1000 G

Fiyat: 299 TL

TEMPO PÖTİBÖR BİSKĞVİ 1 KG

Fiyat: 79 TL

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ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİM VAR: İŞTE MERAK EDİLEN ÜRÜNLER! (ŞOK 2-8 EYLÜL) - Sayfa 4

SUPERFRESH MANTI 400 G

Fiyat: 109 TL

CARTE D’OR ÇEŞİTLERİ 850 ML

Fiyat: 229 TL

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