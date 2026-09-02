ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİM VAR: İŞTE MERAK EDİLEN ÜRÜNLER! (ŞOK 2-8 EYLÜL)
ŞOK 2-8 Eylül aktüel ürünler kataloğuyla birlikte merakla beklenen yeni gıda ve deterjan kampanyaları netleşti. Bu hafta mağazalarda yapacağınız 50 TL ve üzeri alışveriş sepetlerinizde geçerli olacak dev kasa arkası indirimli ürünler bütçe dostu fiyatlarla kasadaki yerini alıyor. Ev bütçesini korumak ve popüler markaların ürünlerini çok daha uyguna kapatmak isteyenler için ŞOK 2-8 Eylül fırsat listesinin detayları!
PEROS TOZ DETERJAN BEYAZ VE RENKLİLER 10 KG
Fiyat: 399 TL
AQUA BAMBU KAĞIT HAVLU 16’LI
Fiyat: 209 TL
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
FAIRY PLATINIUM FRESH BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 40’LI
Fiyat: 409 TL
OMO COLD POWER SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI TÜM RENKLER 2500 ML
Fiyat: 249 TL
FAIRY GOLD SIVI BULAŞIK DETERJANI 1500 ML
Fiyat: 169 TL
DALİN BEBEK ŞAMPUANI 900 ML
Fiyat: 190 TL
SÜPER MAYLO DEV HAVLU
Fiyat: 49 TL
NESQUIK MISIR GEVREĞİ 1000 G
Fiyat: 195 TL
DARDANEL KALİTE TONLA 3X75 G
Fiyat: 150 TL
ÜLKER DANKEK PÖTİ SADE MİNİ KEK 24’LÜ
Fiyat: 119 TL
PEPSİ/ZERO SUGAR/KOLA/LIPTON ICE TEA ŞEFTALİ/LİMON 4X250 ML
Fiyat: 110 TL
HELLMANN’S KETÇAP 460 G+MAYONEZ 385 G
Fiyat: 150 TL