BİM’DE BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ! BUGÜN KUMTEL CAM ANKASTRE SET YOK SATACAK! (BİM 19-25 AĞUSTOS)
Mutfak modasında beyaz şıklığı yakalamak isteyenler için BİM mağazalarına 19-25 Ağustos tarihleri arasında ezber bozan bir fırsat geliyor. Haftanın en çok dikkat çeken ürünü olan Kumtel beyaz cam ankastre set, tam 15 farklı pişirme programına sahip dijital fırını, gaz emniyetli temperli cam ocağı ve yüksek emiş gücüne sahip modern davlumbazıyla öne çıkıyor. Piyasa ortalamasının oldukça altında sunulan 15.900 TL’lik bütçe dostu fiyatının yanı sıra ücretsiz kurulum avantajı ve 2 yıl Kumtel garantisiyle mutfağını yenileyeceklere büyük kolaylık sağlıyor.
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