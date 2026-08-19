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  4. BİM’DE BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ! BUGÜN KUMTEL CAM ANKASTRE SET YOK SATACAK! (BİM 19-25 AĞUSTOS)

BİM’DE BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ! BUGÜN KUMTEL CAM ANKASTRE SET YOK SATACAK! (BİM 19-25 AĞUSTOS)

Mutfak modasında beyaz şıklığı yakalamak isteyenler için BİM mağazalarına 19-25 Ağustos tarihleri arasında ezber bozan bir fırsat geliyor. Haftanın en çok dikkat çeken ürünü olan Kumtel beyaz cam ankastre set, tam 15 farklı pişirme programına sahip dijital fırını, gaz emniyetli temperli cam ocağı ve yüksek emiş gücüne sahip modern davlumbazıyla öne çıkıyor. Piyasa ortalamasının oldukça altında sunulan 15.900 TL’lik bütçe dostu fiyatının yanı sıra ücretsiz kurulum avantajı ve 2 yıl Kumtel garantisiyle mutfağını yenileyeceklere büyük kolaylık sağlıyor.

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BİM’DE BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ! BUGÜN KUMTEL CAM ANKASTRE SET YOK SATACAK! (BİM 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 1

ANTON 3 TON KAPASİTELİ LİTYUM - İYON AKÜLÜ CBH V2 FORKLİFT


Fiyat: 1.500.000 TL

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BİM’DE BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ! BUGÜN KUMTEL CAM ANKASTRE SET YOK SATACAK! (BİM 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 2

ANTON 1.5 TON KAPASİTELİ LİTYUM - İYON AKÜLÜ PTL 1.5 TRANSPALET


Fiyat: 59.900 TL

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BİM’DE BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ! BUGÜN KUMTEL CAM ANKASTRE SET YOK SATACAK! (BİM 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 3

TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 75V6D


Fiyat: 47.900 TL

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BİM’DE BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ! BUGÜN KUMTEL CAM ANKASTRE SET YOK SATACAK! (BİM 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 4

GENERAL MOBİLE ERA 30 PRO DUAL CEP TELEFONU 8GB+256GB


Fiyat: 8.250 TL

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