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ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR? İŞTE AKTÜEL ÜRÜNLER! (ŞOK 19-25 AĞUSTOS)

ŞOK, 19-25 Ağustos 2026 tarihlerinde geçerli yeni indirim kataloğunu yayınladı. Raflarda temel gıda ihtiyaçlarından dev boy toz ve sıvı deterjan çeşitlerine, kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede cazip fiyatlar yer alıyor. Ayrıca 50 TL ve üzeri alışverişlerde devreye giren dev kasa arkası indirimleri tüketicilere ekstra kazanç sağlıyor. Fırsatlar bugün tüm ŞOK mağazalarında başladı. Bugün, bu indirimleri kaçırmamak için en yakın ŞOK mağazasına uğramayı unutmayın!

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ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR? İŞTE AKTÜEL ÜRÜNLER! (ŞOK 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 1

COLGATE 360 SONIC OPTIC WHITE PİLLİ DİŞ FIRÇASI

Fiyat: 499 TL

İLBAY’S 3’LÜ MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ

Fiyat: 199 TL

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ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR? İŞTE AKTÜEL ÜRÜNLER! (ŞOK 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

ÜLKER ÇOKOKREM 650 G

Fiyat: 185 TL

COCO COLA/ZERO SUGAR 6X450 ML

Fiyat: 190 TL

CAPPY ŞEFTALİ/KARIŞIK 6X200 ML

Fiyat: 80 TL

ÜLKER COCOSTAR ATIŞTIRMALIK 154 G

Fiyat: 55 TL

REXONA SHOWER FRESH ROLL ON 50 ML/REXONA DEODORANT 150 ML

Fiyat: 129 TL

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ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR? İŞTE AKTÜEL ÜRÜNLER! (ŞOK 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 3

LİO SALAMURA SİYAH ZEYTİN 500 G

Fiyat: 145 TL

FUSE TEA ŞEFTALİ 2 L

Fiyat: 64,90 TL

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