ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR? İŞTE AKTÜEL ÜRÜNLER! (ŞOK 19-25 AĞUSTOS)
ŞOK, 19-25 Ağustos 2026 tarihlerinde geçerli yeni indirim kataloğunu yayınladı. Raflarda temel gıda ihtiyaçlarından dev boy toz ve sıvı deterjan çeşitlerine, kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede cazip fiyatlar yer alıyor. Ayrıca 50 TL ve üzeri alışverişlerde devreye giren dev kasa arkası indirimleri tüketicilere ekstra kazanç sağlıyor. Fırsatlar bugün tüm ŞOK mağazalarında başladı. Bugün, bu indirimleri kaçırmamak için en yakın ŞOK mağazasına uğramayı unutmayın!
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COLGATE 360 SONIC OPTIC WHITE PİLLİ DİŞ FIRÇASI
Fiyat: 499 TL
İLBAY’S 3’LÜ MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ
Fiyat: 199 TL
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ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
ÜLKER ÇOKOKREM 650 G
Fiyat: 185 TL
COCO COLA/ZERO SUGAR 6X450 ML
Fiyat: 190 TL
CAPPY ŞEFTALİ/KARIŞIK 6X200 ML
Fiyat: 80 TL
ÜLKER COCOSTAR ATIŞTIRMALIK 154 G
Fiyat: 55 TL
REXONA SHOWER FRESH ROLL ON 50 ML/REXONA DEODORANT 150 ML
Fiyat: 129 TL
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