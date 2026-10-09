ŞOK’TA BU HAFTA SONU NELER VAR? STANLEY TERMOS, KAMP SANDALYESİ, OLTA SETİ… (ŞOK 10-13 EKİM)
ŞOK, 10 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta sonu kamp malzemelerinden, takım çantasına kadar birçok üründe büyük indirimler başlıyor. Peki, bu hafta ŞOK’a neler geliyor? ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 10 Ekim Cumartesi ŞOK aktüel kataloğunda ne var? İşte ŞOK 10-13 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğunun tam listesi ve indirimli fiyatları...
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ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
NIVEA EL VE VÜCUT BAKIM KREMİ 400 ML
Fiyat: 179 TL
BIOBLAS ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 1000 ML
Fiyat: 249 TL
KOTEX NATURAL HİJYENİK PED 28’Lİ
Fiyat: 139 TL
OMO SIK YIKANANLAR TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI BEYAZLAR VE RENKLİLER 3 KG
Fiyat: 149 TL
LUPPO SANDVİÇ KEK 12’Lİ
Fiyat: 79 TL
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