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  4. ŞOK’TA BU HAFTA SONU NELER VAR? STANLEY TERMOS, KAMP SANDALYESİ, OLTA SETİ… (ŞOK 10-13 EKİM)

ŞOK’TA BU HAFTA SONU NELER VAR? STANLEY TERMOS, KAMP SANDALYESİ, OLTA SETİ… (ŞOK 10-13 EKİM)

ŞOK, 10 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta sonu kamp malzemelerinden, takım çantasına kadar birçok üründe büyük indirimler başlıyor. Peki, bu hafta ŞOK’a neler geliyor? ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 10 Ekim Cumartesi ŞOK aktüel kataloğunda ne var? İşte ŞOK 10-13 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğunun tam listesi ve indirimli fiyatları...

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ŞOK’TA BU HAFTA SONU NELER VAR? STANLEY TERMOS, KAMP SANDALYESİ, OLTA SETİ… (ŞOK 10-13 EKİM) - Sayfa 1

STANLEY THE LEGENDARY CLASSIC TERMOS

Fiyat: 2,750 TL

LÜKS KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 1,490 TL

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ŞOK’TA BU HAFTA SONU NELER VAR? STANLEY TERMOS, KAMP SANDALYESİ, OLTA SETİ… (ŞOK 10-13 EKİM) - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

NIVEA EL VE VÜCUT BAKIM KREMİ 400 ML

Fiyat: 179 TL

BIOBLAS ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 1000 ML

Fiyat: 249 TL

KOTEX NATURAL HİJYENİK PED 28’Lİ

Fiyat: 139 TL

OMO SIK YIKANANLAR TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI BEYAZLAR VE RENKLİLER 3 KG

Fiyat: 149 TL

LUPPO SANDVİÇ KEK 12’Lİ

Fiyat: 79 TL

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ŞOK’TA BU HAFTA SONU NELER VAR? STANLEY TERMOS, KAMP SANDALYESİ, OLTA SETİ… (ŞOK 10-13 EKİM) - Sayfa 3

MOUNTY SAHTE BALIK 7,5 CM

Fiyat: 75 TL

MOUNTY OLTA UCU IŞIĞI

Fiyat: 100 TL

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ŞOK’TA BU HAFTA SONU NELER VAR? STANLEY TERMOS, KAMP SANDALYESİ, OLTA SETİ… (ŞOK 10-13 EKİM) - Sayfa 4

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KİWİ CAM KETTLE

Fiyat: 849 TL

KİWİ BUHARLI KIRIŞIK GİDERİCİ

Fiyat: 1,199 TL

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