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ŞOK'TA BUGÜN BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI: İŞTE MERAK EDİLEN ÜRÜNLER! (ŞOK 15-18 AĞUSTOS)

ŞOK Market, 15-18 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğuyla ezber bozmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni seride, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle göz dolduran cam ankastre setlerin yanı sıra modern cam mutfak ürünleri ve pratik küçük ev aletleri de raflardaki yerini alacak. Hem çeyiz hazırlığı yapanların hem de evini yenilemek isteyenlerin radarına giren bu erken fırsatları kaçırmamak için listeyi şimdiden kontrol etmekte fayda var!

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ŞOK'TA BUGÜN BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI: İŞTE MERAK EDİLEN ÜRÜNLER! (ŞOK 15-18 AĞUSTOS) - Sayfa 1

7 PARÇA ALTIN RİMLİ 6+1 PASTA SERVİS SETİ

Fiyat: 599 TL

ALTIN RİMLİ CAM KASE SETİ 6’LI

Fiyat: 350 TL

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ŞOK'TA BUGÜN BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI: İŞTE MERAK EDİLEN ÜRÜNLER! (ŞOK 15-18 AĞUSTOS) - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

SLEEPY SENSITIVE ISLAK BEBEK HAVLUSU 4X70 ADET

Fiyat: 99 TL

SENSODYNE DİŞ ETİ BAKIMI DİŞ FIRÇASI 1+1

Fiyat: 119 TL

SENSODYNE SAĞLIKLE BEYAZLIK DİŞ MACUNU 75 ML

Fiyat: 110 TL

DOMESTOS YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU FERAH GÜÇ 693 ML

Fiyat: 65 TL

YUMOŞ KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 1200 ML

Fiyat: 159 TL

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ŞOK'TA BUGÜN BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI: İŞTE MERAK EDİLEN ÜRÜNLER! (ŞOK 15-18 AĞUSTOS) - Sayfa 3

FAKİR KİŞİSEL FİLTRE KAHVE MAKİNESİ

Fiyat: 1,250 TL

BRAUN MULTQUICK 5 VARIO EL BLENDER MQ5251WHBL

Fiyat: 1,799 TL

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ŞOK'TA BUGÜN BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI: İŞTE MERAK EDİLEN ÜRÜNLER! (ŞOK 15-18 AĞUSTOS) - Sayfa 4

LG 65QNED86T6A 4K ULTRA HD 65” 165 EKRAN UYDU ALICILI WEBOS SMART QNED TV

Fiyat: 59,999 TL

LG 55QNED86A6A 4K ULTRA HD 55” 140 EKRAN UYDU ALICILI WEBOS SMART QNED EVO MİNİLED TV

Fiyat: 47,999 TL

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