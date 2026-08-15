ŞOK'TA BUGÜN BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI: İŞTE MERAK EDİLEN ÜRÜNLER! (ŞOK 15-18 AĞUSTOS)
ŞOK Market, 15-18 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğuyla ezber bozmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni seride, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle göz dolduran cam ankastre setlerin yanı sıra modern cam mutfak ürünleri ve pratik küçük ev aletleri de raflardaki yerini alacak. Hem çeyiz hazırlığı yapanların hem de evini yenilemek isteyenlerin radarına giren bu erken fırsatları kaçırmamak için listeyi şimdiden kontrol etmekte fayda var!
7 PARÇA ALTIN RİMLİ 6+1 PASTA SERVİS SETİ
Fiyat: 599 TL
ALTIN RİMLİ CAM KASE SETİ 6’LI
Fiyat: 350 TL
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
SLEEPY SENSITIVE ISLAK BEBEK HAVLUSU 4X70 ADET
Fiyat: 99 TL
SENSODYNE DİŞ ETİ BAKIMI DİŞ FIRÇASI 1+1
Fiyat: 119 TL
SENSODYNE SAĞLIKLE BEYAZLIK DİŞ MACUNU 75 ML
Fiyat: 110 TL
DOMESTOS YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU FERAH GÜÇ 693 ML
Fiyat: 65 TL
YUMOŞ KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 1200 ML
Fiyat: 159 TL
FAKİR KİŞİSEL FİLTRE KAHVE MAKİNESİ
Fiyat: 1,250 TL
BRAUN MULTQUICK 5 VARIO EL BLENDER MQ5251WHBL
Fiyat: 1,799 TL