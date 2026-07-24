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  4. Şok’ta Cumartesi kamp ateşi yanıyor: 25 Temmuz’da Şok’a Kamp Sandalyeleri geliyor!

Şok’ta Cumartesi kamp ateşi yanıyor: 25 Temmuz’da Şok’a Kamp Sandalyeleri geliyor!

Şok, 25-28 Temmuz tarihleri arasında doğanın kucağında huzur bulmak ve açık havanın tadını doyasıya çıkarmak isteyen macera severler için muazzam bir kampanya başlatıyor. Cumartesi gününden itibaren rafları süsleyecek olan, taşınabilir tasarımlarıyla lüks konforu her yere götürmenizi sağlayan dayanıklı kamp sandalyeleri outdoor tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Ergonomik yapıları, şık renk seçenekleri ve uzun ömürlü iskelet kaliteleriyle öne çıkan bu harika ürünler, bütçenizi zorlamadan doğadaki eviniz olmaya geliyor. Hafta sonu başlayacak bu büyük fırsatı kaçırmamak için acele edin.

Şok’ta Cumartesi kamp ateşi yanıyor: 25 Temmuz’da Şok’a Kamp Sandalyeleri geliyor! - Sayfa 1

ŞEMSİYELİ VE TERMOS HAZNELİ 2 KİŞİLİK KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 2,490 TL

XL KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 799 TL

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Şok’ta Cumartesi kamp ateşi yanıyor: 25 Temmuz’da Şok’a Kamp Sandalyeleri geliyor! - Sayfa 2

PETRIX SOĞUK BUHARLI USB FAN

Fiyat: 499 TL

TORİMA FİGÜRLÜ POWERBANK

Fiyat: 399 TL

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Şok’ta Cumartesi kamp ateşi yanıyor: 25 Temmuz’da Şok’a Kamp Sandalyeleri geliyor! - Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

CİF ULTRA ANINDA ETKİ ÇEŞİTLERİ 750 ML

Fiyat: 85 TL

NESTLE FINDIK KREMALI GOFRET 12’Lİ

Fiyat: 99 TL

BİOBLAS ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 900 ML

Fiyat: 229 TL

PEPSİ KOLA CAM 6X200 ML

Fiyat: 115 TL

TORKU ÇİKOLATA KREMALI BİSKÜVİ 4’LÜ

Fiyat: 40 TL

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Şok’ta Cumartesi kamp ateşi yanıyor: 25 Temmuz’da Şok’a Kamp Sandalyeleri geliyor! - Sayfa 4

SIEMENS 9 KG ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ

Fiyat: 31,999 TL

SAMSUNG 11 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ SİYAH

Fiyat: 29,499 TL

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