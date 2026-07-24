Şok’ta Cumartesi kamp ateşi yanıyor: 25 Temmuz’da Şok’a Kamp Sandalyeleri geliyor!
Şok, 25-28 Temmuz tarihleri arasında doğanın kucağında huzur bulmak ve açık havanın tadını doyasıya çıkarmak isteyen macera severler için muazzam bir kampanya başlatıyor. Cumartesi gününden itibaren rafları süsleyecek olan, taşınabilir tasarımlarıyla lüks konforu her yere götürmenizi sağlayan dayanıklı kamp sandalyeleri outdoor tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Ergonomik yapıları, şık renk seçenekleri ve uzun ömürlü iskelet kaliteleriyle öne çıkan bu harika ürünler, bütçenizi zorlamadan doğadaki eviniz olmaya geliyor. Hafta sonu başlayacak bu büyük fırsatı kaçırmamak için acele edin.
ŞEMSİYELİ VE TERMOS HAZNELİ 2 KİŞİLİK KAMP SANDALYESİ
Fiyat: 2,490 TL
XL KAMP SANDALYESİ
Fiyat: 799 TL
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ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
CİF ULTRA ANINDA ETKİ ÇEŞİTLERİ 750 ML
Fiyat: 85 TL
NESTLE FINDIK KREMALI GOFRET 12’Lİ
Fiyat: 99 TL
BİOBLAS ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 900 ML
Fiyat: 229 TL
PEPSİ KOLA CAM 6X200 ML
Fiyat: 115 TL
TORKU ÇİKOLATA KREMALI BİSKÜVİ 4’LÜ
Fiyat: 40 TL
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SIEMENS 9 KG ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ
Fiyat: 31,999 TL
SAMSUNG 11 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ SİYAH
Fiyat: 29,499 TL
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