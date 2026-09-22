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  4. ŞOK'TA FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: FİYATLAR TEK TEK AÇIKLANDI! (23-29 EYLÜL ŞOK)

ŞOK'TA FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: FİYATLAR TEK TEK AÇIKLANDI! (23-29 EYLÜL ŞOK)

ŞOK Market rafları bu hafta adeta bir yaşam merkezine dönüşüyor! Merakla beklenen yeni katalogda her evin ihtiyacına yönelik dev hamleler var. Salonunu sinema salonuna çevirmek isteyenler için dev ekran televizyonlar, mutfakta hayatı kolaylaştıracak pratik küçük ev aletleri ve şıklığı uygun fiyata sunan giyim ürünleri haftanın en çok konuşulanları arasında. Üstelik evin temel direği temizlik malzemeleri ile mutfak bütçesini rahatlatacak gıda ürünlerindeki büyük indirimler de cebinizi korumaya kararlı. Sınırlı stoklarla gelecek bu dev fırsatları kaçırmamak için listenizi şimdiden hazırlayın!

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ŞOK'TA FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: FİYATLAR TEK TEK AÇIKLANDI! (23-29 EYLÜL ŞOK) - Sayfa 1

TEBA CAM KETTLE 1,8 L 1500 WATT

Fiyat: 649 TL

ONVO 55 FRAMELESS 4K ULTRA UHD GOOGLE QLED TV

Fiyat: 19,799 TL

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ŞOK'TA FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: FİYATLAR TEK TEK AÇIKLANDI! (23-29 EYLÜL ŞOK) - Sayfa 2

KADIN DESENLİ PİJAMA TAKIMI

Fiyat: 699 TL

KADIN FULAR

Fiyat: 100 TL

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ŞOK'TA FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: FİYATLAR TEK TEK AÇIKLANDI! (23-29 EYLÜL ŞOK) - Sayfa 3

PAŞABAHÇE OTTO RENKLİ SU BARDAĞI SETİ 6’LI

Fiyat: 399 TL

CAM HAZNELİ TERMOS 1 L

Fiyat: 375 TL

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ŞOK'TA FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: FİYATLAR TEK TEK AÇIKLANDI! (23-29 EYLÜL ŞOK) - Sayfa 4

LÜSTERLİ BOROSİLİKAT BARDAK ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 125 TL

CAM ÇAY TABAĞI 6’LI

Fiyat: 299 TL

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