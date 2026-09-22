ŞOK'TA FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: FİYATLAR TEK TEK AÇIKLANDI! (23-29 EYLÜL ŞOK)
ŞOK Market rafları bu hafta adeta bir yaşam merkezine dönüşüyor! Merakla beklenen yeni katalogda her evin ihtiyacına yönelik dev hamleler var. Salonunu sinema salonuna çevirmek isteyenler için dev ekran televizyonlar, mutfakta hayatı kolaylaştıracak pratik küçük ev aletleri ve şıklığı uygun fiyata sunan giyim ürünleri haftanın en çok konuşulanları arasında. Üstelik evin temel direği temizlik malzemeleri ile mutfak bütçesini rahatlatacak gıda ürünlerindeki büyük indirimler de cebinizi korumaya kararlı. Sınırlı stoklarla gelecek bu dev fırsatları kaçırmamak için listenizi şimdiden hazırlayın!
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