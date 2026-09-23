ŞOK'TA FIRSAT ÜRÜNLERİ BUGÜN SATIŞTA! İŞTE FİYAT FİYAT LİSTE (ŞOK 23-29 EYLÜL)
ŞOK Market kapıları haftanın en büyük bütçe dostu hamlesi için bugün açılıyor! Beklenen gün geldi ve evlerin havasını değiştirecek son teknoloji televizyonlardan, mutfakta zaman kazandıracak akıllı küçük ev aletlerine kadar tüm raflar yenilendi. Sadece bunlarla da sınırlı değil; giyim, ev temizliğinin vazgeçilmez temizlik ürünleri ve mutfak dolaplarını dolduracak taze gıda ürünleri de bugünden itibaren cazip avantajlarla alıcılarını bekliyor. Acele edenlerin karlı çıkacağı bu büyük sabah yarışında yerinizi almak ve sepetinizi doldurmak için acele edin!
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NESPRESSO INİSSİA KAPSÜL KAHVE MAKİNESİ
Fiyat: 6,299 TL
TORİMA POWERBANK 20.000 MAH TRM-1021
Fiyat: 699 TL
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PAŞABAHÇE ŞELALE ÇAY BARDAĞI SETİ 6’LI
Fiyat: 225 TL
BONCUK SAPLI KUPA ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 225 TL
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