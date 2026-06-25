Şok'ta "İste Gelsin" ile teknoloji hamlesi: Akıllı robot süpürge 30 Haziran'a kadar dijitalde
Şok, ev teknolojilerini dijital sipariş kolaylığıyla buluşturduğu yeni aktüel kampanyası kapsamında büyük bir fırsat sunuyor. Ev işlerini otonom hale getiren yapay zeka destekli akıllı robot süpürge, internete özel bütçe dostu fiyatıyla online sipariş ekranlarındaki yerini aldı. Mobil uygulama üzerinden haritalandırma yapan ve uzaktan komut sistemiyle çalışan bu cihaz, fiziksel mağazalarda aranmadan doğrudan kapıya teslimat seçeneğiyle %100 satın alma kolaylığı sağlıyor.
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;
TCHIBO GOLD SELECTION ÇEKİRDEK KAHVE 1 KG
Fiyat: 975 TL
ÜLKER ÇİZİ KRAKER 6’LI 420 G
Fiyat: 65 TL
SIGNAL WHITE SYSTEM 75 ML+WHITE NOW LEKESİZ BEYAZLIK DİŞ MACUNU 50 ML
Fiyat: 139 TL
SLEEPY EXTRA ISLAK HAVLU KİRAZ ÇEKİRDEĞİ 3X50 ADET
Fiyat: 59 TL
SPARX SIVI BULAŞIK DETERJANI ELMA/LİMON 1200 ML
Fiyat: 119 TL
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