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  4. Şok'ta "İste Gelsin" ile teknoloji hamlesi: Akıllı robot süpürge 30 Haziran'a kadar dijitalde

Şok'ta "İste Gelsin" ile teknoloji hamlesi: Akıllı robot süpürge 30 Haziran'a kadar dijitalde

Şok, ev teknolojilerini dijital sipariş kolaylığıyla buluşturduğu yeni aktüel kampanyası kapsamında büyük bir fırsat sunuyor. Ev işlerini otonom hale getiren yapay zeka destekli akıllı robot süpürge, internete özel bütçe dostu fiyatıyla online sipariş ekranlarındaki yerini aldı. Mobil uygulama üzerinden haritalandırma yapan ve uzaktan komut sistemiyle çalışan bu cihaz, fiziksel mağazalarda aranmadan doğrudan kapıya teslimat seçeneğiyle %100 satın alma kolaylığı sağlıyor.

Şok'ta "İste Gelsin" ile teknoloji hamlesi: Akıllı robot süpürge 30 Haziran'a kadar dijitalde - Sayfa 1

ASPEROX YÜZEY TEMİZLEYİCİ 2,5 L

Fiyat: 129 TL

RAID SİNEKSAVAR 300 ML

Fiyat: 179 TL

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Şok'ta "İste Gelsin" ile teknoloji hamlesi: Akıllı robot süpürge 30 Haziran'a kadar dijitalde - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;


TCHIBO GOLD SELECTION ÇEKİRDEK KAHVE 1 KG

Fiyat: 975 TL

ÜLKER ÇİZİ KRAKER 6’LI 420 G

Fiyat: 65 TL

SIGNAL WHITE SYSTEM 75 ML+WHITE NOW LEKESİZ BEYAZLIK DİŞ MACUNU 50 ML

Fiyat: 139 TL

SLEEPY EXTRA ISLAK HAVLU KİRAZ ÇEKİRDEĞİ 3X50 ADET

Fiyat: 59 TL

SPARX SIVI BULAŞIK DETERJANI ELMA/LİMON 1200 ML

Fiyat: 119 TL

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Şok'ta "İste Gelsin" ile teknoloji hamlesi: Akıllı robot süpürge 30 Haziran'a kadar dijitalde - Sayfa 3

ETİ BENİM’O 3’LÜ

Fiyat: 89,95 TL

ÜLKER HALLEY MİNİ POŞET

Fiyat: 49,95 TL

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Şok'ta "İste Gelsin" ile teknoloji hamlesi: Akıllı robot süpürge 30 Haziran'a kadar dijitalde - Sayfa 4

KİWİ OTOMATİK KARIŞTIRICI

Fiyat: 249 TL

EMSAN 2 IN 1 DİKEY EL SÜPÜRGESİ

Fiyat: 2,799 TL

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