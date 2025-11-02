  1. Ekonomim
ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK markette kasım ayı boyunca 100 üründe geçen senenin kasım fiyatları geçerli olacak. ŞOK markete hangi ürünler geldi? ŞOK markette kasım ayı boyunca hangi ürünler indirimde olacak? ŞOK market kasım ayı indirimlerini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK market kasım ayı boyunca indirimli olacak aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK'ta kasım ayı boyunca 100 üründe geçen senenin kasım fiyatları geçerli! ŞOK kasım ayı indirimleri - Sayfa 1

LİO SALAMURA SİYAH ZEYTİN 1 KG

Fiyat: 139,50 TL

ANADOLU MUTFAĞI YEŞİL MERCİMEK

Fiyat: 52,95 TL

ŞOK'ta kasım ayı boyunca 100 üründe geçen senenin kasım fiyatları geçerli! ŞOK kasım ayı indirimleri - Sayfa 2

BİSTO LAVAŞ 840 G

Fiyat: 43,50 TL

AMİGO SOSLU MISIR 150 G

Fiyat: 18,50 TL

