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  4. ŞOK’TA OKUL ZİLİ ERKEN ÇALDI: KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİM BAŞLIYOR! (ŞOK 22 AĞUSTOS-15 EYLÜL)

ŞOK’TA OKUL ZİLİ ERKEN ÇALDI: KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİM BAŞLIYOR! (ŞOK 22 AĞUSTOS-15 EYLÜL)

ŞOK, 22 Ağustos - 15 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olacak büyük okul ve kırtasiye kataloğunu yayınladı. Yeni eğitim dönemi öncesi aile bütçesine destek olacak dev kampanyada; rengarenk okul çantaları, her boyda defterler, kalem çeşitleri, boyalar, dosyalar ve hesap makineleri cazip fiyatlarla raflara çıkıyor. Ayrıca öğrencilerin günlük ihtiyacı olan mataralar da kampanya kapsamında yer alıyor. Aradığınız tüm okul ihtiyaçları en uygun fiyat avantajlarıyla tüm ŞOK şubelerinde sizleri bekliyor.

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ŞOK’TA OKUL ZİLİ ERKEN ÇALDI: KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİM BAŞLIYOR! (ŞOK 22 AĞUSTOS-15 EYLÜL) - Sayfa 1

BARBIE/HOT WHEELS OKUL SIRT ÇANTASI

Fiyat: 899 TL

ÇİFT BÖLMELİ KALEM ÇANTASI

Fiyat: 199 TL

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ŞOK’TA OKUL ZİLİ ERKEN ÇALDI: KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİM BAŞLIYOR! (ŞOK 22 AĞUSTOS-15 EYLÜL) - Sayfa 2

A5 DİKİŞLİ 40 YAPRAK PP KAPAK DEFTER

Fiyat: 11,95 TL

A4 SPİRALLİ 120 YAPRAK 3+1 PP KAPAK DEFTER KARELİ/ÇİZGİLİ

Fiyat: 79,95 TL

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ŞOK’TA OKUL ZİLİ ERKEN ÇALDI: KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİM BAŞLIYOR! (ŞOK 22 AĞUSTOS-15 EYLÜL) - Sayfa 3

ÜÇGEN VERSATİL KALEM 0.7 MM

Fiyat: 29,95 TL

MEYVE DESENLİ SİLGİ

Fiyat: 17,95 TL

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ŞOK’TA OKUL ZİLİ ERKEN ÇALDI: KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİM BAŞLIYOR! (ŞOK 22 AĞUSTOS-15 EYLÜL) - Sayfa 4

FERMUARLI DOSYA BÜYÜK BOY

Fiyat: 59,95 TL

TEKLİ FOSFORLU KALEM

Fiyat: 24,95 TL

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