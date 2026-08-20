ŞOK’TA OKUL ZİLİ ERKEN ÇALDI: KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİM BAŞLIYOR! (ŞOK 22 AĞUSTOS-15 EYLÜL)
ŞOK, 22 Ağustos - 15 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olacak büyük okul ve kırtasiye kataloğunu yayınladı. Yeni eğitim dönemi öncesi aile bütçesine destek olacak dev kampanyada; rengarenk okul çantaları, her boyda defterler, kalem çeşitleri, boyalar, dosyalar ve hesap makineleri cazip fiyatlarla raflara çıkıyor. Ayrıca öğrencilerin günlük ihtiyacı olan mataralar da kampanya kapsamında yer alıyor. Aradığınız tüm okul ihtiyaçları en uygun fiyat avantajlarıyla tüm ŞOK şubelerinde sizleri bekliyor.
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A5 DİKİŞLİ 40 YAPRAK PP KAPAK DEFTER
Fiyat: 11,95 TL
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Fiyat: 79,95 TL
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