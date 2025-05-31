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ŞOK'ta Oto Bakım Ürünleri zamanı! ŞOK'a Kompresör geldi (ŞOK 31 MAYIS-3 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında oto bakım ürünlerinde geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 31 Mayıs-3 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 31 Mayıs-3 Haziran aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

ŞOK'ta Oto Bakım Ürünleri zamanı! ŞOK'a Kompresör geldi (ŞOK 31 MAYIS-3 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

KÖR NOKTA AYNA 2’Lİ

Fiyat: 29,50 TL

 ARAÇ İÇİ TEMİZLEME FIRÇASI 5’Lİ SET

Fiyat: 100 TL

 ÇİZİK ALICI PASTA CİLA / PASTA CİLA 300 GRAM

Adet fiyatı: 50 TL

 TAM SENTETİK MOTOR YAĞI 3,2 LİTRE

Fiyat: 499 TL

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ŞOK'ta Oto Bakım Ürünleri zamanı! ŞOK'a Kompresör geldi (ŞOK 31 MAYIS-3 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

ANALOG BASINÇ GÖSTERGELİ KOMPRESÖR

Ürün bilgileri

150 PSI

3 metre kablo, 1 metre hortum

3 ayrı şişirme ucu

Basınç gösterge saati

Fiyat: 599 TL

 DİREKSİYON KILIFI 38 CM

Fiyat: 129 TL

 OTO MİNDERİ

Ürün bilgileri

3 parça

2 adet 47x42 cm

1 adet 47x121 cm

Fiyat: 199 TL

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ŞOK'ta Oto Bakım Ürünleri zamanı! ŞOK'a Kompresör geldi (ŞOK 31 MAYIS-3 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

ŞOK 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

 BİNGO OKSİJEN ÇAMAŞIR SUYU 1852 ML

Raf fiyatı: 114 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 69 TL

 OMO SIVI DETERJAN SIK YIKANANLAR 38 YIKAMA 2470 ML

Raf fiyatı: 349 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 179 TL

 SARIYER KOLA 6X330 ML

Raf fiyatı: 125 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 95 TL

 ÜLKER HOBBY FINDIKLI BAR 250 GR

Raf fiyatı: 80 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 50 TL

 ÜLKER CARAMIO FINGER 168 GR

Raf fiyatı: 132 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 89 TL

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