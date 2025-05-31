ŞOK'ta Oto Bakım Ürünleri zamanı! ŞOK'a Kompresör geldi (ŞOK 31 MAYIS-3 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında oto bakım ürünlerinde geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 31 Mayıs-3 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 31 Mayıs-3 Haziran aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
KÖR NOKTA AYNA 2’Lİ
Fiyat: 29,50 TL
ARAÇ İÇİ TEMİZLEME FIRÇASI 5’Lİ SET
Fiyat: 100 TL
ÇİZİK ALICI PASTA CİLA / PASTA CİLA 300 GRAM
Adet fiyatı: 50 TL
TAM SENTETİK MOTOR YAĞI 3,2 LİTRE
Fiyat: 499 TL
ANALOG BASINÇ GÖSTERGELİ KOMPRESÖR
Ürün bilgileri
150 PSI
3 metre kablo, 1 metre hortum
3 ayrı şişirme ucu
Basınç gösterge saati
Fiyat: 599 TL
DİREKSİYON KILIFI 38 CM
Fiyat: 129 TL
OTO MİNDERİ
Ürün bilgileri
3 parça
2 adet 47x42 cm
1 adet 47x121 cm
Fiyat: 199 TL
ŞOK 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
BİNGO OKSİJEN ÇAMAŞIR SUYU 1852 ML
Raf fiyatı: 114 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 69 TL
OMO SIVI DETERJAN SIK YIKANANLAR 38 YIKAMA 2470 ML
Raf fiyatı: 349 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 179 TL
SARIYER KOLA 6X330 ML
Raf fiyatı: 125 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 95 TL
ÜLKER HOBBY FINDIKLI BAR 250 GR
Raf fiyatı: 80 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 50 TL
ÜLKER CARAMIO FINGER 168 GR
Raf fiyatı: 132 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 89 TL