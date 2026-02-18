  1. Ekonomim
  4. ŞOK’ta Ramazan’a özel büyük indirim fırsatı! ŞOK 18-24 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

ŞOK, 18-24 Şubat tarihleri arasında Ramazan’a özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğuyla raflarda büyük indirim rüzgarı estiriyor. Temel gıda ürünlerinden bakliyata, tatlı malzemelerinden temizlik ürünlerine kadar birçok kalemde cazip fiyatlar dikkat çekerken, sınırlı stoklarla sunulan fırsatlar alışveriş listelerini şimdiden kabarttı. Ramazan öncesi mutfak hazırlığını ekonomik şekilde tamamlamak isteyenler için kaçırılmayacak kampanya başlıyor.

ANADOLU MUTFAĞI NOHUT 1 KG

Fiyat: 54,90 TL

ÇAYKUR RİZE TURİST ÇAYI 1000 G

Fiyat: 269 TL

FAIRY PLATINIUM BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 30’LU

Fiyat: 239 TL

PEROS SIVI BAKIM DETEJANI RENKLİLER/SİYAHLAR 3 L

Fiyat: 149 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

NESTLE COFFEEMATE 625 G

Fiyat: 169 TL

KELLOGG’S COCOPOPS FILLS 310 G

Fiyat: 50 TL

ÜLKER KAKAOLU KREMALI BİSKÜVİ 8’Lİ

Fiyat: 65 TL

BABY TURCO ISLAK HAVLU 3X60 ADET

Fiyat: 45 TL

DOMESTOS YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU FERAH GÜÇ 693 ML

Fiyat: 45 TL

OYUNCAK SPOR MOTOSİKLET

Fiyat: 119 TL

500 PARÇA PUZZLE

Fiyat: 149 TL

