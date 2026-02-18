ŞOK’ta Ramazan’a özel büyük indirim fırsatı! ŞOK 18-24 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı
ŞOK, 18-24 Şubat tarihleri arasında Ramazan’a özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğuyla raflarda büyük indirim rüzgarı estiriyor. Temel gıda ürünlerinden bakliyata, tatlı malzemelerinden temizlik ürünlerine kadar birçok kalemde cazip fiyatlar dikkat çekerken, sınırlı stoklarla sunulan fırsatlar alışveriş listelerini şimdiden kabarttı. Ramazan öncesi mutfak hazırlığını ekonomik şekilde tamamlamak isteyenler için kaçırılmayacak kampanya başlıyor.
FAIRY PLATINIUM BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 30’LU
Fiyat: 239 TL
PEROS SIVI BAKIM DETEJANI RENKLİLER/SİYAHLAR 3 L
Fiyat: 149 TL
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
NESTLE COFFEEMATE 625 G
Fiyat: 169 TL
KELLOGG’S COCOPOPS FILLS 310 G
Fiyat: 50 TL
ÜLKER KAKAOLU KREMALI BİSKÜVİ 8’Lİ
Fiyat: 65 TL
BABY TURCO ISLAK HAVLU 3X60 ADET
Fiyat: 45 TL
DOMESTOS YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU FERAH GÜÇ 693 ML
Fiyat: 45 TL
