ŞOK'TA YENİ İNDİRİM DÖNEMİ BAŞLIYOR! FIRSAT LİSTESİ NETLEŞTİ! (ŞOK 21 EKİM 27 EKİM)
ŞOK, 21-27 Ekim tarihleri arasında raflarda yerini alacak en yeni aktüel kataloğunu çarşamba günü tüketicilerle buluşturuyor! Merakla beklenen yeni dönemde; kış sezonuna özel tekstil ve giyim ürünleri, şık züccaciye çeşitleri ile ev hayatını kolaylaştıran küçük ev aletleri uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Ev bütçesini korumak isteyenler için temel gıda ürünleri ve deterjan paketlerinde de avantajlı seçenekler sunuluyor. Ayrıca 50 TL ve üzeri sepet oluşturan tüm müşterileri, kasa arkasında çok özel ekstra sürpriz indirimler bekliyor. Çarşamba gününden itibaren listenizi hazırlamayı unutmayın!
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SARAR ÇİFT KİŞİLİK PAMUKLU SOFT SCOTCH BATTANİYE
Fiyat: 550 TL
SARAR TEK KİŞİLİK PAMUKLU SOFT SCOTCH BATTANİYE
Fiyat: 499 TL
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DİNARSU BUBBLE PELÜŞ HALI 120X180 CM
Fiyat: 1,299 TL
DİNARSU BUBBLE HALI 80X150 CM
Fiyat: 999 TL
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