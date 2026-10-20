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ŞOK'TA YENİ İNDİRİM DÖNEMİ BAŞLIYOR! FIRSAT LİSTESİ NETLEŞTİ! (ŞOK 21 EKİM 27 EKİM)

ŞOK, 21-27 Ekim tarihleri arasında raflarda yerini alacak en yeni aktüel kataloğunu çarşamba günü tüketicilerle buluşturuyor! Merakla beklenen yeni dönemde; kış sezonuna özel tekstil ve giyim ürünleri, şık züccaciye çeşitleri ile ev hayatını kolaylaştıran küçük ev aletleri uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Ev bütçesini korumak isteyenler için temel gıda ürünleri ve deterjan paketlerinde de avantajlı seçenekler sunuluyor. Ayrıca 50 TL ve üzeri sepet oluşturan tüm müşterileri, kasa arkasında çok özel ekstra sürpriz indirimler bekliyor. Çarşamba gününden itibaren listenizi hazırlamayı unutmayın!

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ŞOK'TA YENİ İNDİRİM DÖNEMİ BAŞLIYOR! FIRSAT LİSTESİ NETLEŞTİ! (ŞOK 21 EKİM 27 EKİM) - Sayfa 1

SARAR ÇİFT KİŞİLİK PAMUKLU SOFT SCOTCH BATTANİYE

Fiyat: 550 TL

SARAR TEK KİŞİLİK PAMUKLU SOFT SCOTCH BATTANİYE

Fiyat: 499 TL

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ŞOK'TA YENİ İNDİRİM DÖNEMİ BAŞLIYOR! FIRSAT LİSTESİ NETLEŞTİ! (ŞOK 21 EKİM 27 EKİM) - Sayfa 2

DİNARSU BUBBLE PELÜŞ HALI 120X180 CM

Fiyat: 1,299 TL

DİNARSU BUBBLE HALI 80X150 CM

Fiyat: 999 TL

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ŞOK'TA YENİ İNDİRİM DÖNEMİ BAŞLIYOR! FIRSAT LİSTESİ NETLEŞTİ! (ŞOK 21 EKİM 27 EKİM) - Sayfa 3

KİWİ ÇAY MAKİNESİ

Fiyat: 1,099 TL

KİWİ SU ISITICI

Fiyat: 599 TL

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ŞOK'TA YENİ İNDİRİM DÖNEMİ BAŞLIYOR! FIRSAT LİSTESİ NETLEŞTİ! (ŞOK 21 EKİM 27 EKİM) - Sayfa 4

BAMBU KAPAKLI BOROSİLİKAT CAM DEMLİK 1100 ML

Fiyat: 425 TL

KAPAKLI GÜVEÇ TENCERE 2500 ML

Fiyat: 175 TL

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