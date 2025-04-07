ŞOK’ta yine Yok Yok! ŞOK “Ne Alırsan 75 TL” fırsatını kaçırmayın (ŞOK 9-15 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK markete 9-15 Nisan 2025 tarihinde bebek ürünlerinden beyaz eşyaya, gıda ürünlerinden deterjana kadar birçok ürün geliyor. Peki, ŞOK’ta 9-15 Nisan tarihinde hangi ürünlerde indirim var? ŞOK’a 9-15 Nisan tarihinde hangi ürünler geliyor? ŞOK 9-15 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 9-15 Nisan 2025 aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
ANNE YANI BEBEK YATAĞI
Ürün bilgileri
Yatak ölçüsü: 90 x 110 cm
Yatık ölçüsü: 25 x 35 cm
Fiyat: 249 TL
KIZ / ERKEK ÇOCUK IŞIKLI TERLİK 26-29 NUMARA
Fiyat: 299 TL
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GOKIDY MAMA SANDALYESİ
Ürün bilgileri
+ 6 ay emniyet kemerli
55 x 63 x 90 cm
Kaymaz ayaklı
Oyuncaklı
Kilitlenebilir mama tablası
Fiyat: 449 TL
RAKAMLI YER KAROSU
Ürün bilgileri
18 parça, 9 karo
31 x 31 cm
Fiyat: 199 TL
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CLEAR MEN MENTOLLÜ ŞAMPUAN 500 + 350 ML
Fiyat: 195 TL
DURU GRANÜLMATİK KLASİK 1000 GR
Fiyat: 175 TL
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