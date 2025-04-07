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  4. ŞOK’ta yine Yok Yok! ŞOK “Ne Alırsan 75 TL” fırsatını kaçırmayın (ŞOK 9-15 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER)

ŞOK’ta yine Yok Yok! ŞOK “Ne Alırsan 75 TL” fırsatını kaçırmayın (ŞOK 9-15 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK markete 9-15 Nisan 2025 tarihinde bebek ürünlerinden beyaz eşyaya, gıda ürünlerinden deterjana kadar birçok ürün geliyor. Peki, ŞOK’ta 9-15 Nisan tarihinde hangi ürünlerde indirim var? ŞOK’a 9-15 Nisan tarihinde hangi ürünler geliyor? ŞOK 9-15 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 9-15 Nisan 2025 aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

ŞOK’ta yine Yok Yok! ŞOK “Ne Alırsan 75 TL” fırsatını kaçırmayın (ŞOK 9-15 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

ANNE YANI BEBEK YATAĞI

Ürün bilgileri

Yatak ölçüsü: 90 x 110 cm

Yatık ölçüsü: 25 x 35 cm

Fiyat: 249 TL

KIZ / ERKEK ÇOCUK IŞIKLI TERLİK 26-29 NUMARA

Fiyat: 299 TL

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ŞOK’ta yine Yok Yok! ŞOK “Ne Alırsan 75 TL” fırsatını kaçırmayın (ŞOK 9-15 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

GOKIDY MAMA SANDALYESİ

Ürün bilgileri

+ 6  ay emniyet kemerli

55 x 63 x 90 cm

Kaymaz ayaklı

Oyuncaklı

Kilitlenebilir mama tablası

Fiyat: 449 TL

RAKAMLI YER KAROSU

Ürün bilgileri

18 parça, 9 karo

31 x 31 cm

Fiyat: 199 TL

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ŞOK’ta yine Yok Yok! ŞOK “Ne Alırsan 75 TL” fırsatını kaçırmayın (ŞOK 9-15 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

CLEAR MEN MENTOLLÜ ŞAMPUAN 500 + 350 ML

Fiyat: 195 TL

DURU GRANÜLMATİK KLASİK 1000 GR

Fiyat: 175 TL

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ŞOK’ta yine Yok Yok! ŞOK “Ne Alırsan 75 TL” fırsatını kaçırmayın (ŞOK 9-15 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

MİS TAM YAĞLI TAZE PEYNİR 750 GR

Fiyat: 119 TL

MİS SÜZME YOĞURT 900 GR

Fiyat: 84,50 TL

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