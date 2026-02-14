  1. Ekonomim
Şok’tan minikleri sevindirecek haber! Şok’a bugün Oyuncak geliyor

Şok market, çocukları sevindirecek oyuncak çeşitlerini avantajlı fiyatlarla sunmaya hazırlanıyor. Eğitici, eğlenceli ve birbirinden renkli oyuncaklar bu kampanyada bir arada. Aileler için bütçe dostu alışveriş imkanı sunan fırsatlar bugün Şok’ta. Şok 14-17 Şubat 2026 aktüel ürünler listesini sizler için hazırladık. İşte, Şok 14-17 Şubat aktüel ürünler fiyat listesi…

SINGER EL TİPİ BUHARLI DÜZLEŞTİRİCİ

Fiyat: 999 TL

RAKLE BAMBU KAPAKLI KAVONOZ 970 CC

Fiyat: 119 TL

HOT WHEELS BAHAR TEMALI ÖZER SERİ TEKLİ ARABA

Fiyat: 129 TL

UÇAK EVİM

Fiyat: 349 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

DURU PERFUME DUŞ JELİ ÇEŞİTLERİ 650 ML

Fiyat: 110 TL

DOMESTOS WC BLOK ÇAM/MANOLYA 2'Lİ

Fiyat: 75 TL

BEYOĞLU DUBACO KADAYIFLI VE FINDIKLI ÇİKOLATA 200 G

Fiyat: 139 TL

EMOTION DEODORANT ÇEŞİTLERİ 2X150 ML

Diyat: 189 TL

NIVEA NEMLENDİRİCİ KREM 250 ML

Fiyat: 139 TL

LENOVA LP5 BLUETOOTH 5.0 SİYAH KABLOSUZ KULAKLIK

Fiyat: 599 TL

REMINGTON S7970 DÜZLEŞTİRİCİ

Fiyat: 2099 TL

