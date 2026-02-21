  1. Ekonomim
  4. ŞOK’tan teknoloji atağı: QLED Google TV 21-24 Şubat’ta satışta!

ŞOK’tan teknoloji atağı: QLED Google TV 21-24 Şubat’ta satışta!

21 Şubat Cumartesi günü ŞOK’ta teknoloji rüzgarı esecek. QLED ekran teknolojisi ve Google TV altyapısıyla öne çıkan model, sınırlı stok ve avantajlı fiyatıyla satışa sunulacak.

OTO CAM SUYU 5 L

Fiyat: 79,95 TL

RADYATÖR ANTİFRİZİ 3 L

Fiyat: 129 TL

BARBIE SEYAHATTE CHELSEA BEBEK VE AKSESUARLARI

Fiyat: 399 TL

DİNAZOR TAŞIYICI TIR

Fiyat: 149 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

SENSODYNE DİŞ MACUNU 75 ML-SENSODYNE DİŞ FIRÇASI 1+1

Fiyat: 99 TL

OMO ULTRA POWER KAPSÜL ÇAMAŞIR DETERJANI 18’Lİ

Fiyat: 179 TL

SUPERFRESH AYÇİÇEK YAĞLI TON BALIĞI 3X75 G

Fiyat: 149 TL

KOTEX ULTRA DEV EKO GECE 22’Lİ

Fiyat: 109 TL

PAPIA BIOCARE TUVALET KAĞIDI 12’Lİ 3 KATLI

Fiyat: 105 TL

DİJİTECH 55 DJQ 12000 4K UHD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 16,499 TL

HOOVER KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 25,149 TL

