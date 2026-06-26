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  4. ŞOK’tan ulaşıma kolay çözüm: Çift Amortisörlü 20 Jant Bisiklet 27 Haziran Cumartesi ŞOK’ta!

ŞOK’tan ulaşıma kolay çözüm: Çift Amortisörlü 20 Jant Bisiklet 27 Haziran Cumartesi ŞOK’ta!

Açık havada spor yapmayı ve gezmeyi sevenler için Şok market kaçırılmayacak dev bir kampanyaya imza atıyor. Hafta sonu aktüel ürünler bülteninde yer alan Champions çift amortisörlü bisiklet modeli, 27-30 Haziran tarihleri arasında tüm şubelerde ve Cepte Şok uygulamasında avantajlı fiyatıyla satışa sunuluyor. Hem zorlu arazi şartlarına hem de şehir içi ulaşıma mükemmel uyum sağlayan bu 21 vitesli özel ürün, sınırlı stoklarla raflardaki yerini alacak.

ŞOK’tan ulaşıma kolay çözüm: Çift Amortisörlü 20 Jant Bisiklet 27 Haziran Cumartesi ŞOK’ta! - Sayfa 1

PAŞABAHÇE DANTEL ÇAY BARDAĞI 6’LI

Fiyat: 249 TL

HASCEVHER ÇELİK CEZVE SETİ

Fiyat: 649 TL

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ŞOK’tan ulaşıma kolay çözüm: Çift Amortisörlü 20 Jant Bisiklet 27 Haziran Cumartesi ŞOK’ta! - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

PAPIA INOVA KAĞIT HAVLU 8’Lİ/BIOCARE TUVALET KAĞIDI 12’Lİ 3 KATLI

Fiyat: 119 TL

BISCOLATA STARZ SÜTLÜ 6’LI

Fiyat: 59 TL

ÜLKER DANKEK DONUT MARSMALLOW KEK 162 G

Fiyat: 59 TL

OREO VANİLYA/ÇİLEK&CHEESECAKE AROMALI DOLGULU KAKAOLU BİSKÜVİ 228 G

Fiyat: 99 TL

CİF KREM AMONYAK/SAKURA 1500 ML

Fiyat: 149 TL

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ŞOK’tan ulaşıma kolay çözüm: Çift Amortisörlü 20 Jant Bisiklet 27 Haziran Cumartesi ŞOK’ta! - Sayfa 3

PİLSAN TERY BERY AKÜLÜ UZAKTAN KUMANDALI ARABA

Fiyat: 9,990 TL

CHAMPIONS 20 JANT ÇİFT AMORTİSÖRLÜ BİSİKLET

Fiyat: 4,990 TL

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ŞOK’tan ulaşıma kolay çözüm: Çift Amortisörlü 20 Jant Bisiklet 27 Haziran Cumartesi ŞOK’ta! - Sayfa 4

SAMSUNG WIND-FREE PREMIUM AR12BXFCMWK/SK 12000 BTU KLİMA

Fiyat: 37,999 TL

SAMSUNG RT47CG6636WW NO FROST BUZDOLABI

Fiyat: 30,499 TL

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