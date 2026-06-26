ŞOK’tan ulaşıma kolay çözüm: Çift Amortisörlü 20 Jant Bisiklet 27 Haziran Cumartesi ŞOK’ta!
Açık havada spor yapmayı ve gezmeyi sevenler için Şok market kaçırılmayacak dev bir kampanyaya imza atıyor. Hafta sonu aktüel ürünler bülteninde yer alan Champions çift amortisörlü bisiklet modeli, 27-30 Haziran tarihleri arasında tüm şubelerde ve Cepte Şok uygulamasında avantajlı fiyatıyla satışa sunuluyor. Hem zorlu arazi şartlarına hem de şehir içi ulaşıma mükemmel uyum sağlayan bu 21 vitesli özel ürün, sınırlı stoklarla raflardaki yerini alacak.
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
PAPIA INOVA KAĞIT HAVLU 8’Lİ/BIOCARE TUVALET KAĞIDI 12’Lİ 3 KATLI
Fiyat: 119 TL
BISCOLATA STARZ SÜTLÜ 6’LI
Fiyat: 59 TL
ÜLKER DANKEK DONUT MARSMALLOW KEK 162 G
Fiyat: 59 TL
OREO VANİLYA/ÇİLEK&CHEESECAKE AROMALI DOLGULU KAKAOLU BİSKÜVİ 228 G
Fiyat: 99 TL
CİF KREM AMONYAK/SAKURA 1500 ML
Fiyat: 149 TL
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PİLSAN TERY BERY AKÜLÜ UZAKTAN KUMANDALI ARABA
Fiyat: 9,990 TL
CHAMPIONS 20 JANT ÇİFT AMORTİSÖRLÜ BİSİKLET
Fiyat: 4,990 TL
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