Son 10 yılda her şey çok değişti, en güçlü pasaport sıralaması da... İşte 2026'nın en güçlüsü

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında son yıllarda dikkat çekici bir değişim yaşandı. 2016’da Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin ağırlıkta olduğu listenin zirvesi, 2026’da Asya ülkelerinin hakimiyetine geçti. Singapur ilk sırada yer alırken Japonya, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri de üst sıralarda kendine yer buldu.