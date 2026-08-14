Son 10 yılda her şey çok değişti, en güçlü pasaport sıralaması da... İşte 2026'nın en güçlüsü
Henley Pasaport Endeksi’nin 2026 verileri, son 10 yılda küresel pasaport gücündeki dengelerin önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu. Zirvede ise 192 destinasyona vizesiz erişim sağlayan Singapur yer aldı.
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Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında son yıllarda dikkat çekici bir değişim yaşandı. 2016’da Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin ağırlıkta olduğu listenin zirvesi, 2026’da Asya ülkelerinin hakimiyetine geçti. Singapur ilk sırada yer alırken Japonya, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri de üst sıralarda kendine yer buldu.
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