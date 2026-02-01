  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Son 2 yılda en çok ziyaret edilen ülkeler; Adeta turist akınına uğruyorlar.

Son 2 yılda en çok ziyaret edilen ülkeler; Adeta turist akınına uğruyorlar.

Dünya üzerinde turistlerin uğrak ve popüler lokasyonları arasında bulunan ülkeler 2024 yılında turist akınına uğradı.

Son 2 yılda en çok ziyaret edilen ülkeler; Adeta turist akınına uğruyorlar. - Sayfa 1

Küresel turizm, son iki yılda güçlü bir toparlanma sürecine girerek 2024’te rekor seviyelere ulaştı. Açıklanan verilere göre bazı destinasyonlar on milyonlarca ziyaretçi ağırlayarak yoğun bir turist hareketliliğine sahne oldu.

1 | 29
Son 2 yılda en çok ziyaret edilen ülkeler; Adeta turist akınına uğruyorlar. - Sayfa 2

Özellikle Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarında yer alan popüler rotalar; kültürel mirasları, tarihi dokuları, mutfak zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle öne çıktı. Akdeniz havzası yüksek talep görürken, Uzak Doğu ve Kuzey Amerika da turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürdü.

2 | 29
Son 2 yılda en çok ziyaret edilen ülkeler; Adeta turist akınına uğruyorlar. - Sayfa 3

TURİSTLERİN EN ÇOK ZİYARET ETTİĞİ ÜLKELER

TheDataHubX’in derlediği bilgiye göre 2024 yılında en çok ziyaret edilen ülkeler şöyle:

3 | 29
Son 2 yılda en çok ziyaret edilen ülkeler; Adeta turist akınına uğruyorlar. - Sayfa 4

Macaristan → 16,9 milyon

4 | 29