Son 2 yılda en çok ziyaret edilen ülkeler; Adeta turist akınına uğruyorlar.
Dünya üzerinde turistlerin uğrak ve popüler lokasyonları arasında bulunan ülkeler 2024 yılında turist akınına uğradı.
Küresel turizm, son iki yılda güçlü bir toparlanma sürecine girerek 2024’te rekor seviyelere ulaştı. Açıklanan verilere göre bazı destinasyonlar on milyonlarca ziyaretçi ağırlayarak yoğun bir turist hareketliliğine sahne oldu.
Özellikle Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarında yer alan popüler rotalar; kültürel mirasları, tarihi dokuları, mutfak zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle öne çıktı. Akdeniz havzası yüksek talep görürken, Uzak Doğu ve Kuzey Amerika da turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürdü.
TURİSTLERİN EN ÇOK ZİYARET ETTİĞİ ÜLKELER
TheDataHubX’in derlediği bilgiye göre 2024 yılında en çok ziyaret edilen ülkeler şöyle: