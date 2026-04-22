Son 20 yılda Türkiye'nin askeri güç sıralaması nasıl değişti? İşte yıl yıl rakamlar

Global Firepower dataları kapsamında Türkiye’nin askeri güç sıralaması seneler içerisinde gel gitli fakat genel olarak yükseliş eğiliminde bir seyir izledi. 2005-2006 döneminde 20. sırada bulunan Türkiye, savunma sanayisindeki yatırımlar ve operasyonel kapasitedeki artışla beraber 2011 yılında 6. sıraya kadar yükseldi. Takip eden yıllarda sıralamada sınırlı gerilemeler yaşansa da Türkiye, dünya genelinde en güçlü ordular arasında yer almaya devam etti.