Son 3 ayda kentsel dönüşüm için yapılan başvuru sayıları belli oldu! İşte zirvedeki İstanbul ilçesi

Yeditepe genelinde kentsel dönüşüm aşamasına ilişkin ilgi ve alaka artmayı sürdürüyor. Son üç aylık süreçte en çok başvuru alan 15 ilçe netleşirken, toplam başvuru sayısının 11 bini aştığı görüldü. Proje kapsamında sağlanan finansman desteğiyle riskli yapıların yenilenmesi ve şehirlerin afetlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.