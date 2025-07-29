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  4. Son 5 yılda en çok büyüyen 9 ülke açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

Son 5 yılda en çok büyüyen 9 ülke açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

IMF verilerine göre son 5 yıl içerisinde en çok büyüyen ülkeler sıralaması belli oldu. Türkiye de listenin ilk sıralarında kendine yer buldu. İlk sıradaki ülke ise çoğu kişiyi şaşırttı

Son 5 yılda en çok büyüyen 9 ülke açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri - Sayfa 1

Trending Economics'in IMF verilerine dayandırarak hazırladığı verilere göre son 5 yıl içerisinde en çok büyüyen 9 ülke açıklandı. Buna göre Türkiye de listede kendine yer buldu. Bu bakımdan listede g-20 ülkelerinden sadece Türkiye bulunuyor. İşte son 5 sene içerisinde en çok büyüyen 9 ülke: 

1 | 11
Son 5 yılda en çok büyüyen 9 ülke açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri - Sayfa 2


9. Türkiye

%73,9

2 | 11
Son 5 yılda en çok büyüyen 9 ülke açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri - Sayfa 3

8. Arnavutluk

%74,9

3 | 11
Son 5 yılda en çok büyüyen 9 ülke açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri - Sayfa 4

7. Haiti

%77,4

4 | 11