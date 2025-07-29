Son 5 yılda en çok büyüyen 9 ülke açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

Trending Economics'in IMF verilerine dayandırarak hazırladığı verilere göre son 5 yıl içerisinde en çok büyüyen 9 ülke açıklandı. Buna göre Türkiye de listede kendine yer buldu. Bu bakımdan listede g-20 ülkelerinden sadece Türkiye bulunuyor. İşte son 5 sene içerisinde en çok büyüyen 9 ülke: