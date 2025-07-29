Son 5 yılda en çok büyüyen 9 ülke açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
IMF verilerine göre son 5 yıl içerisinde en çok büyüyen ülkeler sıralaması belli oldu. Türkiye de listenin ilk sıralarında kendine yer buldu. İlk sıradaki ülke ise çoğu kişiyi şaşırttı
Trending Economics'in IMF verilerine dayandırarak hazırladığı verilere göre son 5 yıl içerisinde en çok büyüyen 9 ülke açıklandı. Buna göre Türkiye de listede kendine yer buldu. Bu bakımdan listede g-20 ülkelerinden sadece Türkiye bulunuyor. İşte son 5 sene içerisinde en çok büyüyen 9 ülke:
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