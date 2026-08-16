Son 5 yılda en çok yanan otomobiller listelendi: Beklendiği gibi en fazla yanan elektrikli değil!
Günümüz şartlarında trafikte dolaşan otomobiller arasında en fazla yanma riski taşıyan yakıt türleri merak edilirken son 5 yıldaki istatistikler çarpıcı bir detay ortaya çıkardı.
Otomotiv dünyasında yangın riski algısı baştan yazılıyor. Son 5 yıla ait istatistikler, yaygın inanışın aksine elektrikli otomobillerin en güvenli grup olduğunu gösterdi.
Araştırmalara göre 3.475 vaka ile zirvede yer alan hibrit araçları, 1.530 yangınla geleneksel içten yanmalı modeller izledi.
Tamamen elektrikli araçlarda ise bu sayı sadece 25 olarak kayıtlara geçti. İşte 2021-2026 yılları arasındaki yanan araçların yakıt türleri: