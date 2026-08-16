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  4. Son 5 yılda en çok yanan otomobiller listelendi: Beklendiği gibi en fazla yanan elektrikli değil!

Son 5 yılda en çok yanan otomobiller listelendi: Beklendiği gibi en fazla yanan elektrikli değil!

Günümüz şartlarında trafikte dolaşan otomobiller arasında en fazla yanma riski taşıyan yakıt türleri merak edilirken son 5 yıldaki istatistikler çarpıcı bir detay ortaya çıkardı.

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Son 5 yılda en çok yanan otomobiller listelendi: Beklendiği gibi en fazla yanan elektrikli değil! - Sayfa 1

Otomotiv dünyasında yangın riski algısı baştan yazılıyor. Son 5 yıla ait istatistikler, yaygın inanışın aksine elektrikli otomobillerin en güvenli grup olduğunu gösterdi.

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Son 5 yılda en çok yanan otomobiller listelendi: Beklendiği gibi en fazla yanan elektrikli değil! - Sayfa 2

Araştırmalara göre 3.475 vaka ile zirvede yer alan hibrit araçları, 1.530 yangınla geleneksel içten yanmalı modeller izledi.

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Son 5 yılda en çok yanan otomobiller listelendi: Beklendiği gibi en fazla yanan elektrikli değil! - Sayfa 3

Tamamen elektrikli araçlarda ise bu sayı sadece 25 olarak kayıtlara geçti. İşte 2021-2026 yılları arasındaki yanan araçların yakıt türleri:

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Son 5 yılda en çok yanan otomobiller listelendi: Beklendiği gibi en fazla yanan elektrikli değil! - Sayfa 4

Hibrit araçlar (HEV/PHEV) / 3.475 yangın

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