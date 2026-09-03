Son 6 yılda turizmde en çok turist kazanan ülkeleri OECD açıkladı; Türkiye'nin yüzdesi şaşırttı
Turizmde küresel dengeler tekrardan şekillenirken, bazı ülkeler turist sayısında mühim artışlar kaydetti, bazı destinasyonlar ise 2019 seviyelerinin ardında kaldı. OECD’nin 2019-2025 dönemine dair dataları, global turist varışlarında meydana gelen değişimi ortaya koydu. Suudi Arabistan, Fas ve Mısır en fazla yükseliş gösteren ülkeler arasında yer alırken, Türkiye de turist sayısındaki yüzde 21’lik artışla dikkat çekti.
OECD’nin turizm dataları, 2019’dan 2025’e dek ülkelerin turist sayılarında yaşanan değişimi gözler önüne serdi. Korona sonrası sürece bazı ülkeler uluslararası ziyaretçi sayısında ciddi gerileme yaşarken, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki destinasyonlar hızlı bir yükseliş yakaladı. Türkiye ise yüzde 21’lik artışla turist sayısını önemli ölçüde artıran ülkeler arasında yer aldı.