En çok Schengen vizesi başvurusu yapan 10 ülke açıklandı! Türkiye herkesi ters köşe yaptı
Schengenvisainfo1'in geçtiğimiz seneki resmi verilere dayanarak hazırladığı listeye göre dünyanın en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ülkeleri belli oldu. Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti
Geçtiğimiz sene verilerine dayanarak hazırlanan listeye göre dünyanın en çok vize başvurusu yapan 10 ülkesi belli oldu. Türkiye'nin sıralaması pek çok kişiyi şaşırtırken ilk sıradaki ülke Çin oldu. İşte dünyanın en çok Schengen vizesi başvurusu yapan 10 ülke:
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