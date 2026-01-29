Son yatırımlar dengeyi değiştirdi! İşte 2026'nın en büyük hava kuvvetleri
Global askeri dengeler, son senelerde sürat kazanan savunma yatırımlarıyla tekrardan şekilleniyor. WorldPopulationReview verilerine göre, hava kuvvetlerinin gücü artık yalnızca uçak sayısıyla değil teknoloji kapasitesi, pilot kalitesi ve operasyonel niteliğiyle hesaplanıyor. İşte 2026 itibarıyla dünyanın en büyük ve en etkili hava kuvvetleri.
