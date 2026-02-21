Son yılların en sorunlu 10 otomobili seçildi * Zirvede Japon var! Listede adeta yok yok.
Otomobil satın almak isteyenlerin kafasını allak bullak eden ‘arıza’ listesi yayımlandı.
Otomobil satın almayı planlayan tüketiciler için ezber bozan bir rapor yayımlandı. Son yılların en çok teknik sorun çıkaran 10 modelinin belirlendiği liste, sektördeki dayanıklılık algısını kökten sarsıyor.
Özellikle listenin zirvesinde, genellikle sağlamlığıyla bilinen bir menşeye sahip modellerin yer alması görenleri şaşırttı.
Hemen her segmentten aracın kendine yer bulduğu bu arıza karnesi, potansiyel alıcıların kafasını karıştırırken, kronik problemlerin marka imajının önüne geçtiğini kanıtlıyor.