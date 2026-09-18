Sonbaharda mutlaka görülmesi gereken 80 lokasyon. Sadece fotoğraf çekmek için bile gidiyorlar
Türkiye’nin dört bir yanından sadece fotoğraf çekmek için bile Sonbahar mevsiminde bu 80 lokasyon yerli ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.
Türkiye’nin dört bir yanı, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı ve kızıl tonlara bürünen büyüleyici bir görsel şölene ev sahipliği yapıyor.
Kartpostalları aratmayan bu eşsiz manzaralar, yerli ziyaretçiler ile fotoğraf tutkunlarını adeta kendine çekiyor.
Sezonun en büyüleyici 80 lokasyonu, sadece bu büyüleyici anları ölümsüzleştirmek ve doğanın renk paletine tanıklık etmek isteyen kadraj meraklılarının uğrak noktası haline geliyor.