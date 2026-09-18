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Sonbaharda mutlaka görülmesi gereken 80 lokasyon. Sadece fotoğraf çekmek için bile gidiyorlar

Türkiye’nin dört bir yanından sadece fotoğraf çekmek için bile Sonbahar mevsiminde bu 80 lokasyon yerli ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

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Sonbaharda mutlaka görülmesi gereken 80 lokasyon. Sadece fotoğraf çekmek için bile gidiyorlar - Sayfa 1

Türkiye’nin dört bir yanı, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı ve kızıl tonlara bürünen büyüleyici bir görsel şölene ev sahipliği yapıyor.

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Sonbaharda mutlaka görülmesi gereken 80 lokasyon. Sadece fotoğraf çekmek için bile gidiyorlar - Sayfa 2

Kartpostalları aratmayan bu eşsiz manzaralar, yerli ziyaretçiler ile fotoğraf tutkunlarını adeta kendine çekiyor.

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Sonbaharda mutlaka görülmesi gereken 80 lokasyon. Sadece fotoğraf çekmek için bile gidiyorlar - Sayfa 3

Sezonun en büyüleyici 80 lokasyonu, sadece bu büyüleyici anları ölümsüzleştirmek ve doğanın renk paletine tanıklık etmek isteyen kadraj meraklılarının uğrak noktası haline geliyor.

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Sonbaharda mutlaka görülmesi gereken 80 lokasyon. Sadece fotoğraf çekmek için bile gidiyorlar - Sayfa 4

TURUNCUNUN TADINI ÇIKARABİLECEĞİNİZ 80 ADRES

İşte ailenizle doyasıyla turuncularda gezebileceğiniz 20 şehir ve 80 nokta:

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