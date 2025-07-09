Sonra Gözler Görür dizisinin kadrosuna Mert Fırat dahil oldu! Mert Fırat kimdir?

Fırat, tiyatro kariyeri ile birlikte çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde de kendini göstermiştir. 2000 yılında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Bizim Evin Halleri dizisiyle ilk kez televizyonda boy gösteren Fırat, Binbir Gece dizisinde asıl tanınırlığını elde etmiştir. Binbir Gece dizisinden sonra çeşitli yapımlarda yer almış ve tiyatro kariyerine daha fazla vakit ayırmıştır. Sinemada ise en son 2021 yılında Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit filminde rol almıştır.