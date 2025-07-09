Sonra Gözler Görür dizisinin kadrosuna Mert Fırat dahil oldu! Mert Fırat kimdir?
Sonra Gözler Görür dizisinin kadrosuna Mert Fırat dahil oldu. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, senarist ve yönetmen olan Mert Fırat dizide Cüneyt karakterine hayat verecek. Peki, Mert Fırat kimdir? Mert Fırat hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Mert Fırat kimdir?
10 Ocak 1981 tarihinde Ankara’da doğan Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, senarist ve yönetmendir.
Ankara doğumlu Türk oyuncu Fırat, verdiği bir röportajda kökenlerini ise "Benim soyumun içinde Arap var, baba tarafı Suriye’den gelme, ötekiler Kafkasya’dan, bir dedem var Kayserili" şeklinde ifade etmiştir.
Fırat, tiyatro kariyeri ile birlikte çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde de kendini göstermiştir. 2000 yılında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Bizim Evin Halleri dizisiyle ilk kez televizyonda boy gösteren Fırat, Binbir Gece dizisinde asıl tanınırlığını elde etmiştir. Binbir Gece dizisinden sonra çeşitli yapımlarda yer almış ve tiyatro kariyerine daha fazla vakit ayırmıştır. Sinemada ise en son 2021 yılında Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit filminde rol almıştır.