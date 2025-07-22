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  4. Sonra Gözler Görür dizisinin kadrosuna Şevval Sam dahil oldu! Şevval Sam kimdir?

Sonra Gözler Görür dizisinin kadrosuna Şevval Sam dahil oldu! Şevval Sam kimdir?

Sonra Gözler Görür dizisinin kadrosuna Şevval Sam dahil oldu. Türk oyuncu ve şarkıcı olan Şevval Sam dizide ünlü gazeteci Ezgi Sezgin karakterine hayat verecek. Peki, Şevval Sam kimdir? Şevval Sam hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Sonra Gözler Görür dizisinin kadrosuna Şevval Sam dahil oldu! Şevval Sam kimdir? - Sayfa 1

Şevval Sam kimdir?  

11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul’da doğan Türkdeniz Şevval Sam, Türk oyuncu ve şarkıcı. Şarkıcı Leman Sam'kızı ve oyuncu Taro Emir Tekin'ın annesidir. 

 Annesi Leman Sam, babası Selim Sam'dır. Ailesinin kökenlerinin Balkanlar, Orta Anadolu, Doğu, Irak, Malatya'nın başka bir etnik kimliği ve Bulgaristan olduğunu söylemiştir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır.  

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Sonra Gözler Görür dizisinin kadrosuna Şevval Sam dahil oldu! Şevval Sam kimdir? - Sayfa 2

İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sam, aynı zamanda çeşitli film ve dizilerde rol aldı. 

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Sonra Gözler Görür dizisinin kadrosuna Şevval Sam dahil oldu! Şevval Sam kimdir? - Sayfa 3

Şevval Sam hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? 

Sinema 

2002, Martılar ve İstanbul 

2004, Ziyaret 

2007, Yaşamın Kıyısında 

2007, Sen Olmak 

2010, Yüreğine Sor 

2010, Siyah Beyaz 

2010, Kafe 

2015, Black Horse Memories 

2018, Paranın Kokusu 

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Sonra Gözler Görür dizisinin kadrosuna Şevval Sam dahil oldu! Şevval Sam kimdir? - Sayfa 4

Televizyon 

1993-1997, Süper Baba 

1996, Feride 

1999-2000, Aşkın Dağlarda Gezer 

2002, Yıldızların Altında 

2002, Karaoğlan 

2002-2003, Gülbeyaz 

2004, Müjgan Bey 

2004-2005, Çocuğun Var Derdin Var 

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