Sonra Gözler Görür dizisinin kadrosuna Şevval Sam dahil oldu! Şevval Sam kimdir?
Sonra Gözler Görür dizisinin kadrosuna Şevval Sam dahil oldu. Türk oyuncu ve şarkıcı olan Şevval Sam dizide ünlü gazeteci Ezgi Sezgin karakterine hayat verecek. Peki, Şevval Sam kimdir? Şevval Sam hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Şevval Sam kimdir?
11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul’da doğan Türkdeniz Şevval Sam, Türk oyuncu ve şarkıcı. Şarkıcı Leman Sam'kızı ve oyuncu Taro Emir Tekin'ın annesidir.
Annesi Leman Sam, babası Selim Sam'dır. Ailesinin kökenlerinin Balkanlar, Orta Anadolu, Doğu, Irak, Malatya'nın başka bir etnik kimliği ve Bulgaristan olduğunu söylemiştir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır.
İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sam, aynı zamanda çeşitli film ve dizilerde rol aldı.
Şevval Sam hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema
2002, Martılar ve İstanbul
2004, Ziyaret
2007, Yaşamın Kıyısında
2007, Sen Olmak
2010, Yüreğine Sor
2010, Siyah Beyaz
2010, Kafe
2015, Black Horse Memories
2018, Paranın Kokusu