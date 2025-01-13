Söylenti doğru çıktı. NOW TV'nin sevilen dizisi ani final bölümüyle ekranlara veda etti
NOW TV ekranlarında ikinci sezonunu geçiren Yabani dizisi ani kararla final yaptı. Son bölümle ekranlara veda etti
İlk olarak 2023 tarihinde yayınlanmaya başlayan Yabani dizisi, kısa süre içerisinde sıkı bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış ve reyting savaşlarında kendine yer edinebilmişti.
Başrollerinde Simay Barlas (Rüya) ve Halit Özgür Sarı (Yaman) gibi isimlerin yer aldığı Yabani dizisi henüz 51. bölümde final yaptı.
Pek çok kişi final iddialarının söylenti olduğunu düşünüyordu. Fakat Yabani dizisi final bölümüyle ekranlara veda etti. Sevilen dizinin neden ekranlardan kaldırıldığı da ortaya çıktı.