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  4. Söylenti doğru çıktı. NOW TV'nin sevilen dizisi ani final bölümüyle ekranlara veda etti

Söylenti doğru çıktı. NOW TV'nin sevilen dizisi ani final bölümüyle ekranlara veda etti

NOW TV ekranlarında ikinci sezonunu geçiren Yabani dizisi ani kararla final yaptı. Son bölümle ekranlara veda etti

Söylenti doğru çıktı. NOW TV'nin sevilen dizisi ani final bölümüyle ekranlara veda etti - Sayfa 1

İlk olarak 2023 tarihinde yayınlanmaya başlayan Yabani dizisi, kısa süre içerisinde sıkı bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış ve reyting savaşlarında kendine yer edinebilmişti.

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Söylenti doğru çıktı. NOW TV'nin sevilen dizisi ani final bölümüyle ekranlara veda etti - Sayfa 2

Başrollerinde Simay Barlas (Rüya) ve Halit Özgür Sarı (Yaman) gibi isimlerin yer aldığı Yabani dizisi henüz 51. bölümde final yaptı.

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Söylenti doğru çıktı. NOW TV'nin sevilen dizisi ani final bölümüyle ekranlara veda etti - Sayfa 3

Pek çok kişi final iddialarının söylenti olduğunu düşünüyordu. Fakat Yabani dizisi final bölümüyle ekranlara veda etti. Sevilen dizinin neden ekranlardan kaldırıldığı da ortaya çıktı.

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Söylenti doğru çıktı. NOW TV'nin sevilen dizisi ani final bölümüyle ekranlara veda etti - Sayfa 4

Yayınlandığı ilk günden beri hem reytinglerde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandıran Yabani dizisinin final yapmasındaki perde arkası belli oldu.

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